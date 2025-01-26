https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/trabzonda-modifiye-ve-klasik-araclar-festivali-duzenlendi-1093062585.html
Trabzon'da Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali düzenlendi
Trabzon'da Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali düzenlendi
Sputnik Türkiye
Trabzon’da düzenlenen 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali, 800 araç ve sürücünün katılımıyla büyük ilgi gördü. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T15:48+0300
2025-01-26T15:48+0300
2025-01-26T15:48+0300
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Fuar Alanı’nda düzenlenen etkinliğe, İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Ordu ve Rize’den yaklaşık 800 modifiye otomobil ve sürücüsü katıldı.Organizatör Devran Pekinoğlu, kış mevsimine rağmen beklenenden fazla katılım olduğunu belirterek, yaz ayında yeni bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Gençlere modifiye sevgisini aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Pekinoğlu, “Etkinlikte 5-6 milyon lira değerinde araçlar var. Ayrıca tamamen ahşaptan yapılmış özel bir aracı da sergiliyoruz,” dedi.Etkinliğe katılan Fatih Alsan, babasının yönlendirmesiyle modifiyeye ilgi duymaya başladığını belirterek, “Taksimi modifiye ederek başladım, şimdi tırları bile modifiye ediyorum. Görenlerin ilgisini çekiyor, uzun yolda ‘maşallah’ diyorlar,” diye konuştu.Festival boyunca sürücüler müzik eşliğinde eğlenip, araçlarıyla drift gösterileri yaptı. Çocuklarıyla etkinliğe katılan aileler ise araçlarla fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boluda-yanan-otelin-sahibi-halit-ergulun-ifadesi-ortaya-cikti-kendisi-disindaki-herkesi-sucladi-1093061853.html
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trabzon, istanbul, ankara, klasik otomobil, klasik araba, araba, etkinlik
trabzon, istanbul, ankara, klasik otomobil, klasik araba, araba, etkinlik
Trabzon'da Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali düzenlendi
Trabzon’da düzenlenen 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali, 800 araç ve sürücünün katılımıyla büyük ilgi gördü.
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 3. Autofest Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Fuar Alanı’nda düzenlenen etkinliğe, İstanbul, Ankara, Samsun, Giresun, Ordu ve Rize’den yaklaşık 800 modifiye otomobil ve sürücüsü katıldı.
Organizatör Devran Pekinoğlu, kış mevsimine rağmen beklenenden fazla katılım olduğunu belirterek, yaz ayında yeni bir etkinlik düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Gençlere modifiye sevgisini aşılamayı amaçladıklarını ifade eden Pekinoğlu, “Etkinlikte 5-6 milyon lira değerinde araçlar var. Ayrıca tamamen ahşaptan yapılmış özel bir aracı da sergiliyoruz,” dedi.
Etkinliğe katılan Fatih Alsan, babasının yönlendirmesiyle modifiyeye ilgi duymaya başladığını belirterek, “Taksimi modifiye ederek başladım, şimdi tırları bile modifiye ediyorum. Görenlerin ilgisini çekiyor, uzun yolda ‘maşallah’ diyorlar,” diye konuştu.
Festival boyunca sürücüler müzik eşliğinde eğlenip, araçlarıyla drift gösterileri yaptı. Çocuklarıyla etkinliğe katılan aileler ise araçlarla fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadı.