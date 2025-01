https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/boluda-yanan-otelin-sahibi-halit-ergulun-ifadesi-ortaya-cikti-kendisi-disindaki-herkesi-sucladi-1093061853.html

Bolu'da yanan otelin sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturmada şu ana kadar 15 şüpheli tutuklandı.Bolu'da yanan otelin sahibinin ifadesi ortaya çıktıSoruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün de ifadesi ortaya çıktı. Ergül, aşçıbaşıdan mutfak personeline, elektrikçiden güvenlikçilere kadar kendisi dışındaki herkesi suçladı.Bolu'daki otelin sahibi ifadesinde ne dedi?Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesinde şunları söyledi:Mutfaktaki elektrikli eşyaların tamamen aşçıbaşına sorumluluğunda olduğunu ileri süren Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül savcılıkta verdiği ifadede, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır" dedi.'Sorumluluk mutfak personelinde'Mutfak personellerinin gerekli eğitimi alıp almadıklarının sorulması üzerine Ergül, "Grand Otel'in mutfağında 4 kişi görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da tamamen orada çalışan o 4 kişiye aittir. Mutfaktaki elektrikli eşyalar aşçıbaşının kontrolünde" suçlamasında bulundu.'Sorumluluk elektrikçide'Ergül, otelde elektrikçi olarak görev yapan elektrikçiyi de suçladı. Alarmın çalmamasının elektrikçinin hatası olduğunu ileri süren Ergül, "Ben elektrikçiye yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmiştim. Otelin elektrikçisi sorumludur. Her departmanın kendi şefi vardır." dedi.Mutfak çalışanları ve elektrikçiyi suçlayan Ergül, güvenlikçilerinin de ihmali olduğunu öne sürdü. Ergül, "Bir taşeron firma ile 5-6 yıl önce denetim için anlaştık. Şirket daha çok güvenlik, bekçilik denetimi yapmaktaydı.24 saat otelin içinde gezerlerdi. İlgili birimlere haber verirlerdi. Yangın olduğunda ikaza basmalıydılar" dedi.'1998'de yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu'Otelde yangına karşı her türlü önlemin alındığını iddia eden Ergül, "Gerekli denetimler yapıldı. Denetimler yapıldı, herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel 1998 yılında inşa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemi yapmamız yönünde bize herhangi bir şey söylenmediği için biz yapmadık." iddiasında bulundu. Ergül, otelin bakanlık taarfından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürerken şu iddiaları aktardı:'Son denetim bakanlık tarafından yapıldı''Alarm sistemi hasar aldığı için çalışmadı'Yangın alarm sistemini olduğunu ileri sğren Ergül, "Yangına karşı alarm sistemi vardı. Büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistemi ağır hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. " diyerek suçlamaları reddetti.'İl özel idaresinden belge aldık'Bolu Belediyesi'ne yapılan başvuruyla ilgili olarak da Ergül, "Otelin yanında bulunan 70 metrekarelik alan için rapor talebi olmuş. Herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yok” dedi. Ergül, ifadesinde şöyle dedi:'Denetimlerimizi yaparız'Otel için belediyeye sunulan belgenin geri çekilmesiyle ilgili de Ergül, “Ben herhangi bir geri çekme talebinde bulunmadım. Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonra İl Özel İdaresi’ne gittik açılış belgesi aldık. Otelimizde yangına karşı denetimler yapılır. 2 yılda 1 biz her sezon açılış öncesi biz denetimlerimizi yaparız." dedi.'Aylık gelirim 100 bin lira'Ergül'ün ifadesinde dikkat çeken bir nokta da Ergül'ün aylık gelir beyanı oldu. Geceliği 30 bin lira olan Grand Kartal Otel'in sahibi Ergül, aylık gelirini 100 bin lira olduğunu öne sürdü.

