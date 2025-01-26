https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/saglik-bakanligi-27-bin-personel-alimi-ne-zaman-basvurular-basladi-mi--1093061025.html

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte alım süreci... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T14:57+0300

2025-01-26T14:57+0300

2025-01-26T15:57+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

doktor

ebe

hemşire

ösym

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Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini istihdam edecek. Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile alınması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve şartları da netleşecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu süreçte, pozisyonlara uygunluk sağlayan adaylar başvuru yapabilecek. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi. Yayımlanan karara göre; toplamda 26 bin 673 sağlık personeli alınacak.Kadro ve branş dağılımı nasıl?1 diyetisyen,9 ebe,2 hemşire,25 sağlık memuru,1 sağlık teknikeri,3 bin 652 tabip,22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi.Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ibb-bin-532-memur-alimi-yapacak-hangi-kadrolar-icin-alim-yapilacak-aranan-sartlar-neler-1092567129.html

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