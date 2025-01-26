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Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte alım süreci... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T14:57+0300
2025-01-26T15:57+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
doktor
ebe
hemşire
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Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini istihdam edecek. Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile alınması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve şartları da netleşecek. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu süreçte, pozisyonlara uygunluk sağlayan adaylar başvuru yapabilecek. Peki, başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi. Yayımlanan karara göre; toplamda 26 bin 673 sağlık personeli alınacak.Kadro ve branş dağılımı nasıl?1 diyetisyen,9 ebe,2 hemşire,25 sağlık memuru,1 sağlık teknikeri,3 bin 652 tabip,22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi.Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.
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sağlık bakanlığı personel alımı 25 ocak 2025, sağlık personeli alımı şartları, sağlık bakanlığı başvuru tarihi, sağlık bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, sağlık personeli başvuru şartları, sağlık bakanlığı iş ilanı 2025, kamu personel alımı 2025, sağlık bakanlığı başvuru süreci, sağlık personeli alımı kontenjanları, sağlık bakanlığı başvuru ekranı, sağlık bakanlığı 9 bin işçi alımı, sağlık bakanliği personel alımı başvuru
sağlık bakanlığı personel alımı 25 ocak 2025, sağlık personeli alımı şartları, sağlık bakanlığı başvuru tarihi, sağlık bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, sağlık personeli başvuru şartları, sağlık bakanlığı iş ilanı 2025, kamu personel alımı 2025, sağlık bakanlığı başvuru süreci, sağlık personeli alımı kontenjanları, sağlık bakanlığı başvuru ekranı, sağlık bakanlığı 9 bin işçi alımı, sağlık bakanliği personel alımı başvuru

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı?

14:57 26.01.2025 (güncellendi: 15:57 26.01.2025)
© AA / Koray Kılıçacil
acil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA / Koray Kılıç
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Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapacağına dair duyuru, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte alım süreci resmen başlayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak ve kılavuz açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelini istihdam edecek.
Başvuruların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile alınması bekleniyor. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve şartları da netleşecek.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi, adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu süreçte, pozisyonlara uygunluk sağlayan adaylar başvuru yapabilecek.
Peki, başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler ve başvuru işlemleri nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.
Yayımlanan karara göre; toplamda 26 bin 673 sağlık personeli alınacak.

Kadro ve branş dağılımı nasıl?

1 diyetisyen,
9 ebe,
2 hemşire,
25 sağlık memuru,
1 sağlık teknikeri,
3 bin 652 tabip,
22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri henüz netleşmedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personel alımı başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı.
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