https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/ibb-bin-532-memur-alimi-yapacak-hangi-kadrolar-icin-alim-yapilacak-aranan-sartlar-neler-1092567129.html

İBB, bin 532 memur alımı yapacak: Hangi kadrolar için alım yapılacak? Aranan şartlar neler?

İBB, bin 532 memur alımı yapacak: Hangi kadrolar için alım yapılacak? Aranan şartlar neler?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, itfaiye eri, zabıta memuru ve diğer alanlarda toplam bin 532 memur alımı yapacağını duyurdu. 11.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-11T12:36+0300

2025-01-11T12:36+0300

2025-01-11T12:36+0300

türkiye

ibb

kpss

memur

memur alımı

itfaiye

zabıta

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda bin 532 memur alacağını açıkladı. Alınacak memurlar arasında itfaiye eri, zabıta memuru ve diğer alanlar olarak sıralandı. Kimler İBB'ye memur olarak başvuruda bulunabilir? Aranan şartlar neler? Başvurular ne zaman başlıyor? İBB'ye memur olmak için başvuruların son tarihi ne?İBB'den yapılan açıklamaya göre, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ile 432 diğer ünvanlardaki memur kadrosu için alım gerçekleştirileceği belirtildi.İBB memurluğu için başvuru tarihleri neler?Başvuruların 10-16 Şubat tarihlerinde e-Devlet üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, adayların yalnızca bir kadro için başvuruda bulunabileceği vurgulandı.Kimler başvuruda bulunabilir? Aranan şartlar neler?Adayların, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre sıralanacağı belirtilen açıklamada, her ünvan için boş kadro sayısının beş katı kadar adayın sınava çağrılacağı ifade edildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"İtfaiye eri ve zabıta memuru adayları, yazılı ve uygulamalı sınavlara katılacak. Uygulamalı sınav öncesinde adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Şartları sağlamayanlar sınava alınmayacak ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem başlatılacak. Eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular işleme alınmayacak. Sınava katılacakların listesi, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar, sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden erişebilecek."

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