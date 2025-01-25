https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/kandilli-rasathanesi-duyurdu-erzincanda-deprem-1093046562.html
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T14:16+0300
2025-01-25T14:16+0300
2025-01-25T14:16+0300
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
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erzincan, son dakika, deprem
erzincan, son dakika, deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzincan'da deprem
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 13.38 sıralarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.