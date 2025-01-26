https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/para-transferinde-yeni-duzenleme-cifte-dogrulama-zorunlu-olacak-1093061591.html

Para transferinde yeni düzenleme: Çifte doğrulama zorunlu olacak

Para transferinde yeni düzenleme: Çifte doğrulama zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

Hükümet dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor. Yapılacak yeni düzenleme ile EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T16:11+0300

2025-01-26T16:11+0300

2025-01-26T16:11+0300

ekonomi

eft

havale

banka

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Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatta yer hükümlerin, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenleneceği belirtiliyor.Para göndermede kimlik doğrulamaTürkiye Gazetesi'nin haberine göre internet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda Cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak EFT, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin, havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/banka-hizmetleri-2025-yilinda-cep-yakacak-eft-ucretlerine-buyuk-zam-geldi-1092413598.html

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