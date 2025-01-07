https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/banka-hizmetleri-2025-yilinda-cep-yakacak-eft-ucretlerine-buyuk-zam-geldi-1092413598.html

Banka hizmetleri 2025 yılında cep yakacak: EFT ücretlerine büyük zam geldi

Banka hizmetleri 2025 yılında cep yakacak: EFT ücretlerine büyük zam geldi

Sputnik Türkiye

2025 yılının ilk günlerinde bankacılık işlemlerine yeni bir zam geldi. EFT ücretleri, enflasyon oranında artırılarak yüzde 44,38 zamlandı. Yeni tarifeyle... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T09:45+0300

2025-01-07T09:45+0300

2025-01-07T09:45+0300

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Bankacılık sektöründe, farklı bankalar arasında yapılan para transferi işlemi olan EFT ücretleri 2025 itibarıyla zamlandı. Enflasyon oranına bağlı olarak yapılan yüzde 44,38’lik zam, bankalar tarafından uygulanmaya başlandı.Yeni tarifede tutar aralıklarına göre değişen ücretler, kullanıcıların işlem maliyetlerini artıracak.Yeni EFT ücretleri ne kadar oldu?Zam sonrası belirlenen EFT ücretleri şu şekilde:Zamlı EFT ücretleri neden önemli?EFT ücretleri, bireylerin ve işletmelerin bankalar arası para transferlerinde sıklıkla karşılaştığı bir maliyet kalemidir. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle orta ve yüksek tutarlı transfer işlemlerinde ücretlerin ciddi şekilde artması, kullanıcılar için ek bir yük getirecek.Alternatif yöntemlere i̇lgi artabilirArtan EFT ücretleri sonrası, kullanıcıların havale veya dijital ödeme sistemlerine yönelmesi bekleniyor. Mobil bankacılık uygulamalarında, belirli şartlarla ücretsiz EFT seçenekleri sunan bankaların daha fazla tercih edilmesi gündeme gelebilir.EFT nedir?EFT, bir bankadan başka bir bankaya para transferi yapılmasını sağlayan bir işlemdir. Özellikle işletmelerin sıkça kullandığı bu işlem, bireysel müşteriler arasında da yaygındır. Ancak zam sonrası, işlem maliyetlerinin kullanıcı davranışlarını değiştirebileceği öngörülüyor.

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