https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/banka-hizmetleri-2025-yilinda-cep-yakacak-eft-ucretlerine-buyuk-zam-geldi-1092413598.html
Banka hizmetleri 2025 yılında cep yakacak: EFT ücretlerine büyük zam geldi
Banka hizmetleri 2025 yılında cep yakacak: EFT ücretlerine büyük zam geldi
Sputnik Türkiye
2025 yılının ilk günlerinde bankacılık işlemlerine yeni bir zam geldi. EFT ücretleri, enflasyon oranında artırılarak yüzde 44,38 zamlandı. Yeni tarifeyle... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T09:45+0300
2025-01-07T09:45+0300
2025-01-07T09:45+0300
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Bankacılık sektöründe, farklı bankalar arasında yapılan para transferi işlemi olan EFT ücretleri 2025 itibarıyla zamlandı. Enflasyon oranına bağlı olarak yapılan yüzde 44,38’lik zam, bankalar tarafından uygulanmaya başlandı.Yeni tarifede tutar aralıklarına göre değişen ücretler, kullanıcıların işlem maliyetlerini artıracak.Yeni EFT ücretleri ne kadar oldu?Zam sonrası belirlenen EFT ücretleri şu şekilde:Zamlı EFT ücretleri neden önemli?EFT ücretleri, bireylerin ve işletmelerin bankalar arası para transferlerinde sıklıkla karşılaştığı bir maliyet kalemidir. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle orta ve yüksek tutarlı transfer işlemlerinde ücretlerin ciddi şekilde artması, kullanıcılar için ek bir yük getirecek.Alternatif yöntemlere i̇lgi artabilirArtan EFT ücretleri sonrası, kullanıcıların havale veya dijital ödeme sistemlerine yönelmesi bekleniyor. Mobil bankacılık uygulamalarında, belirli şartlarla ücretsiz EFT seçenekleri sunan bankaların daha fazla tercih edilmesi gündeme gelebilir.EFT nedir?EFT, bir bankadan başka bir bankaya para transferi yapılmasını sağlayan bir işlemdir. Özellikle işletmelerin sıkça kullandığı bu işlem, bireysel müşteriler arasında da yaygındır. Ancak zam sonrası, işlem maliyetlerinin kullanıcı davranışlarını değiştirebileceği öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kredi-cekenler-dikkat-fazladan-odenen-paraniz-bankada-kalmasin-geri-odemeyi-e-devletten-almak-1092410457.html
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eft ücret zammı, 2025 eft ücretleri, bankalar arası para transferi ücretleri, eft işlem ücretleri ne kadar oldu, bankacılık ücret artışı 2025, 6.300 tl için eft ücreti, 304.800 tl üzeri eft komisyonu, eft ücreti ne kadar arttı, eft ücretleri zamlı fiyatlar, bankacılık enflasyon zammı, yeni eft ücret tarifesi, bankalar eft ücret politikası, düşük tutarlı eft ücreti, yüksek tutarlı para transferi maliyeti, bankalar arası transfer ücretleri 2025
Banka hizmetleri 2025 yılında cep yakacak: EFT ücretlerine büyük zam geldi
2025 yılının ilk günlerinde bankacılık işlemlerine yeni bir zam geldi. EFT ücretleri, enflasyon oranında artırılarak yüzde 44,38 zamlandı. Yeni tarifeyle birlikte, 6.300 TL’ye kadar yapılan işlemler 6,39 TL olurken, daha yüksek tutarlarda ücretler katlanıyor. İşte detaylar ve zamlı fiyat listesi...
Bankacılık sektöründe, farklı bankalar arasında yapılan para transferi işlemi olan EFT ücretleri 2025 itibarıyla zamlandı. Enflasyon oranına bağlı olarak yapılan yüzde 44,38’lik zam, bankalar tarafından uygulanmaya başlandı.
Yeni tarifede tutar aralıklarına göre değişen ücretler, kullanıcıların işlem maliyetlerini artıracak.
Yeni EFT ücretleri ne kadar oldu?
Zam sonrası belirlenen EFT ücretleri şu şekilde:
6.300 TL’ye kadar olan işlemler:
Eski ücret: 4,43 TL
Yeni ücret: 6,39 TL
6.300 TL ile 304.800 TL arasındaki işlemler:
Eski ücret: 8,86 TL
Yeni ücret: 12,79 TL
304.800 TL üzeri işlemler:
Eski ücret: 159,97 TL
Yeni ücret: 159,97 TL
(Değişiklik yok).
Zamlı EFT ücretleri neden önemli?
EFT ücretleri, bireylerin ve işletmelerin bankalar arası para transferlerinde sıklıkla karşılaştığı bir maliyet kalemidir. Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle orta ve yüksek tutarlı transfer işlemlerinde ücretlerin ciddi şekilde artması, kullanıcılar için ek bir yük getirecek.
Alternatif yöntemlere i̇lgi artabilir
Artan EFT ücretleri sonrası, kullanıcıların havale veya dijital ödeme sistemlerine yönelmesi bekleniyor. Mobil bankacılık uygulamalarında, belirli şartlarla ücretsiz EFT seçenekleri sunan bankaların daha fazla tercih edilmesi gündeme gelebilir.
EFT, bir bankadan başka bir bankaya para transferi yapılmasını sağlayan bir işlemdir. Özellikle işletmelerin sıkça kullandığı bu işlem, bireysel müşteriler arasında da yaygındır. Ancak zam sonrası, işlem maliyetlerinin kullanıcı davranışlarını değiştirebileceği öngörülüyor.