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Otel faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp alay eden 5 zanlıdan 3'ü yakalandı: 'Hiç kimse dalga geçemez'
Otel faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp alay eden 5 zanlıdan 3'ü yakalandı: 'Hiç kimse dalga geçemez'
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 5 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.3 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyorİçişleri Bakanı Yerlikaya soruşturmaya ilişkin sürecin sürdüğünü belirtti ve şahıslardan 3'ünün gözaltına alındığını açıkladı:Kimlikleri belirlendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, 1'i İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3 'ü yakalandı.Soruşturma sürüyorAçık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/yangin-faciasinda-olenlerin-ailelerini-arayip-hakaret-ve-kufur-ettiler-iddiasi-gundem-oldu-inceleme-1093055342.html
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otelde ölenlerin yakınlarını arayanlar
otelde ölenlerin yakınlarını arayanlar

Otel faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp alay eden 5 zanlıdan 3'ü yakalandı: 'Hiç kimse dalga geçemez'

15:57 26.01.2025 (güncellendi: 17:24 26.01.2025)
Otel faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 zanlıdan 3'ü yakalandı
Otel faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp alay ettiler: 5 zanlıdan 3'ü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
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Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 5 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

3 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya soruşturmaya ilişkin sürecin sürdüğünü belirtti ve şahıslardan 3'ünün gözaltına alındığını açıkladı:

Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı. Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı. Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır

Kimlikleri belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, 1'i İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3 'ü yakalandı.

Soruşturma sürüyor

Açık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Kartalkaya Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
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Yangın faciasında ölenlerin ailelerini arayıp, hakaret ve küfür ettiler iddiası gündem oldu: İnceleme başlatıldı
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