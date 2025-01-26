https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/otel-faciasinda-hayatini-kaybedenlerin-yakinlarini-arayip-alay-ettiler-5-zanli-hakkinda-gozalti-1093062926.html
Otel faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp alay eden 5 zanlıdan 3'ü yakalandı: 'Hiç kimse dalga geçemez'
Otel faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp alay eden 5 zanlıdan 3'ü yakalandı: 'Hiç kimse dalga geçemez'
Sputnik Türkiye
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T15:57+0300
2025-01-26T15:57+0300
2025-01-26T17:24+0300
türkiye
bolu
bolu belediyesi
yangın
kültür ve turizm bakanlığı
hacker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1a/1093063435_0:263:701:657_1920x0_80_0_0_5d6d5b6a96322c405ec8fcec871c3655.png
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 5 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.3 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyorİçişleri Bakanı Yerlikaya soruşturmaya ilişkin sürecin sürdüğünü belirtti ve şahıslardan 3'ünün gözaltına alındığını açıkladı:Kimlikleri belirlendiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, 1'i İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3 'ü yakalandı.Soruşturma sürüyorAçık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/yangin-faciasinda-olenlerin-ailelerini-arayip-hakaret-ve-kufur-ettiler-iddiasi-gundem-oldu-inceleme-1093055342.html
türkiye
bolu
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1a/1093063435_0:131:701:657_1920x0_80_0_0_b8a0e7fdacc8e31a9d74ff3157ba9e2b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
otelde ölenlerin yakınlarını arayanlar
otelde ölenlerin yakınlarını arayanlar
Otel faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayıp alay eden 5 zanlıdan 3'ü yakalandı: 'Hiç kimse dalga geçemez'
15:57 26.01.2025 (güncellendi: 17:24 26.01.2025)
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 5 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
3 kişi gözaltında, 2 kişi aranıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya soruşturmaya ilişkin sürecin sürdüğünü belirtti ve şahıslardan 3'ünün gözaltına alındığını açıkladı:
Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarfeden vicdansızlar yakalandı. Kartalkaya’da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı. Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, kimliği belirlenen şüphelilere ilişkin "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından başlattığı soruşturma devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarla olaya karıştığı tespit edilen, 1'i İstanbul'da ikamet eden 5 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3 'ü yakalandı.
Açık kaynaklardan ulaşılan video ile ses kayıtlarının incelemesi ve çözümü devam ederken başka şüphelilere ilişkin tespitlerin de süreceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlatmıştı.