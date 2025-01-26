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ABD ve İsrail’in Türkiye’ye Doğu Akdeniz baskısı
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Trump: Putin’le görüşebilirim
09:21
1 dk
ÖZEL HABER
Radyo Sputnik’e konuşan uzmanlar: Otelde alınabilecek güvenlik tedbirleri 1 günlük cirodan daha az
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Osmaniye'de deprem: Birçok ilçede hissedildi
Osmaniye'de deprem: Birçok ilçede hissedildi
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AFAD'ın açıklamasına göre "Tarih-saat 26 Ocak 2025 15:04:00 itibariyle Merkez (Osmaniye) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur." dedi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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Osmaniye'de3.5 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem mi oldu?AFAD, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/prof-dr-naci-gorurden-kritik-deprem-uyarisi-sizi-yoneten-insanlardan-deprem-direncli-kentleri-talep-1093060864.html
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Osmaniye'de deprem: Birçok ilçede hissedildi

16:59 26.01.2025 (güncellendi: 17:01 26.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA
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AFAD'ın açıklamasına göre "Tarih-saat 26 Ocak 2025 15:04:00 itibariyle Merkez (Osmaniye) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur." dedi.
Osmaniye'de3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem mi oldu?

AFAD, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı.
Naci Görür deprem uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
SON DEPREMLER
Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: 'Sizi yöneten insanlardan deprem dirençli kentleri talep edin'
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