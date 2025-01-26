https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/osmaniyede-deprem-bircok-ilcede-hissedildi-1093064427.html

Osmaniye'de deprem: Birçok ilçede hissedildi

Osmaniye'de deprem: Birçok ilçede hissedildi

Sputnik Türkiye

AFAD'ın açıklamasına göre "Tarih-saat 26 Ocak 2025 15:04:00 itibariyle Merkez (Osmaniye) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur." dedi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T16:59+0300

2025-01-26T16:59+0300

2025-01-26T17:01+0300

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afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

son dakika

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Osmaniye'de3.5 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem mi oldu?AFAD, depremin merkez üssü ve büyüklüğünü açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/prof-dr-naci-gorurden-kritik-deprem-uyarisi-sizi-yoneten-insanlardan-deprem-direncli-kentleri-talep-1093060864.html

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