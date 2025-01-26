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Okçulukta büyük başarı: En iyiler arasına isimleri yazdırdılar
Okçulukta büyük başarı: En iyiler arasına isimleri yazdırdılar
Sputnik Türkiye
2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nin adayları arasındaki Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü seçildi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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2024 Dünya Okçuluk Ödülleri açıklandı. Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü ödülüne layık görüldüDünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerinin 2024'teki sahipleri açıklandı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Öznur Cüre Girdi, para kadın sporcu kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü oldu.
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öznur cüre girdi,2024 dünya okçuluk ödülü, yusuf göktuğ ergin
öznur cüre girdi,2024 dünya okçuluk ödülü, yusuf göktuğ ergin

Okçulukta büyük başarı: En iyiler arasına isimleri yazdırdılar

00:03 26.01.2025
© AA / Ahmet İzgiParis 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yay yarı finalinde milli para okçu Öznur Cüre Girdi
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar makaralı yay yarı finalinde milli para okçu Öznur Cüre Girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA / Ahmet İzgi
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2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nin adayları arasındaki Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü seçildi.
2024 Dünya Okçuluk Ödülleri açıklandı. Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü ödülüne layık görüldü
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerinin 2024'teki sahipleri açıklandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Öznur Cüre Girdi, para kadın sporcu kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü oldu.
spor 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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