https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/okculukta-buyuk-basari-en-iyiler-arasina-isimleri-yazdirdilar--1093056008.html
Okçulukta büyük başarı: En iyiler arasına isimleri yazdırdılar
Okçulukta büyük başarı: En iyiler arasına isimleri yazdırdılar
Sputnik Türkiye
2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nin adayları arasındaki Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü seçildi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T00:03+0300
2025-01-26T00:03+0300
2025-01-26T00:03+0300
spor
öznur cüre girdi
paris
paralimpik oyunları
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2024 Dünya Okçuluk Ödülleri açıklandı. Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü ödülüne layık görüldüDünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerinin 2024'teki sahipleri açıklandı.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Öznur Cüre Girdi, para kadın sporcu kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/yusuf-dikec-nisan-aldi-arda-guler-atti-buse-tosun-mindere-caldi-2024te-spor-gundeminde-neler-oldu-1091456293.html
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öznur cüre girdi,2024 dünya okçuluk ödülü, yusuf göktuğ ergin
öznur cüre girdi,2024 dünya okçuluk ödülü, yusuf göktuğ ergin
Okçulukta büyük başarı: En iyiler arasına isimleri yazdırdılar
2024 Dünya Okçuluk Ödülleri'nin adayları arasındaki Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü seçildi.
2024 Dünya Okçuluk Ödülleri açıklandı. Öznur Cüre Girdi, yılın kadın para okçusu, Yusuf Göktuğ Ergin ise yılın antrenörü ödülüne layık görüldü
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen "yılın enleri" ödüllerinin 2024'teki sahipleri açıklandı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Öznur Cüre Girdi, para kadın sporcu kategorisinde ödüle layık görüldü. Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin de yılın antrenörü oldu.