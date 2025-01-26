https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/meteoroloji-uyardi-pazar-gunu-plani-olanlar-dikkat-hava-nasil-olacak-1093056125.html

Meteoroloji uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat, hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Pazar günü planı olanlar dikkat, hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 26 Ocak hava durumu raporunda Doğu Anadolu ve Karadeniz’de yağış, iç kesimlerde buzlanma ve çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T09:30+0300

2025-01-26T09:30+0300

2025-01-26T09:30+0300

türkiye

doğu karadeniz

doğu anadolu

antalya

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Ocak 2025 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Buzlanma, Don ve Çığ TehlikesiYurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği belirtildi.Şehir Şehir Hava DurumuMarmara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.• İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.• Çanakkale: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.• Edirne: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.• Kırklareli: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.• Denizli: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.• Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu.• İzmir: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.• Muğla: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Antalya’nın batı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.• Antalya: 19°C, batı kesimleri sağanak yağışlı.• Adana: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.• Mersin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.• Hatay: 16°C, parçalı ve çok bulutlu.İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, Sivas’ın kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Ankara: 13°C, parçalı bulutlu.• Eskişehir: 12°C, parçalı bulutlu.• Konya: 12°C, parçalı bulutlu.• Sivas: 7°C, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.• Bolu: 13°C, parçalı bulutlu.• Kastamonu: 10°C, parçalı bulutlu.• Sinop: 13°C, parçalı bulutlu.• Zonguldak: 12°C, parçalı bulutlu.Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Trabzon: 12°C, yağmur ve sağanak yağışlı.• Samsun: 14°C, yağmur ve sağanak yağışlı.• Artvin: 8°C, kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.• Amasya: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan, Elazığ, Malatya, Tunceli, Muş, Kars, Bingöl, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Erzurum: -3°C, kar yağışlı.• Kars: -2°C, kar yağışlı.• Malatya: 8°C, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.• Van: 2°C, parçalı ve çok bulutlu.Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.• Diyarbakır: 11°C, parçalı bulutlu.• Gaziantep: 12°C, parçalı bulutlu.• Şanlıurfa: 14°C, parçalı bulutlu.• Siirt: 11°C, parçalı bulutlu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/alti-gezegen-gokyuzunde-siralandi-izleyenlere-gorsel-solen-sundu-1093055878.html

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