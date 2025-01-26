https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/letonya-ile-isvec-arasindaki-deniz-alti-fiber-optik-kablosu-hasar-gordu-letonya-donanmasi-alarma-1093066844.html

Letonya ile İsveç arasındaki deniz altı fiber optik kablosu hasar gördü: Letonya Donanması alarma geçti

Letonya ile İsveç arasındaki deniz altı fiber optik kablosu hasar gördü: Letonya Donanması alarma geçti

Sputnik Türkiye

Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi’nin sahibi olduğu Letonya ile İsveç arasındaki su altı fiber optik kablosunun hasar gördüğü bildirildi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T19:16+0300

2025-01-26T19:16+0300

2025-01-26T19:26+0300

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Letonya Kamu Yayıncılığı (LSM) portalının Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi’ne dayandırdığı haberine göre, Letonya ile İsveç arasındaki su altı fiber optik kablosu hasar gördü.Haberde, “Pazar sabahının erken saatlerinde, Baltık Denizi’nde Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi’ne ait su altı fiber optik kablosu hasar gördü” ifadelerine yer verildi.Şirketin izleme sistemlerinin, Letonya’nın Ventspils kenti ile İsveç’teki Gotland kenti arasındaki veri iletiminde kesintiler saptadıklarına dikkat çekilen haberde, devlet şirketinin iletişim departmanı yöneticisi Vineta Sprugaine’nin açıklamasına yer verildi:Kablo derinliğinin 50 metreyi geçtiğini belirten Sprugaine, hasarın türünün ancak onarım çalışmalarının başlamasının ardından belirleneceğini, Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi’nin girişimi ile ceza davası açıldığını vurguladı.Letonya Başbakanı Evika Silina ise olay nedeniyle sorumlu kurumları ve bakanlıkları toplantıya çağırdı, düzenlenen basın toplantısında Letonya’nın olası krizlere ve alternatif veri transferine hazır olduğunu belirtti. Silina ayrıca İsveç ve Baltık ülkelerindeki meslektaşlarıyla da temasa geçti, Stockholm tarafından yardım sözü verildi.Letonya Donanması devriye gemisi gönderdiLetonya Deniz Kuvvetleri yaptığı açıklamada, "Donanma, olaya karışmış olabilecek gemiyi araştırmak üzere derhal bir devriye gemisi gönderdi. Deniz Kuvvetleri, İsveç de dahil olmak üzere NATO müttefikleriyle olay hakkında iletişime geçti ve sürekli olarak bilgi alışverişinde bulunuluyor" ifadeleri kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231216/rus-bombardiman-ucaklarindan-baltik-denizi-uzerinde-5-saatlik-ucus-1078531451.html

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letonya, isveç, deniz altı kablosu, hasar, arıza, donanma, alarm, stockholm, deniz kuvvetleri, nato, kablo