https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/istanbulda-zincirleme-trafik-kazasi--1093057076.html

İstanbul Esenler'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

İstanbul Esenler'de zincirleme trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Esenler’de zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda bir saat boyunca trafik aksadı. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

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türkiye

adli tıp kurumu

tem otoyolu

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zincirleme kaza

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İstanbul Esenler’de TEM Otoyolu Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı sapağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.Bir motosiklet, bir minibüs ve üç otomobilin karıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yabancı uyruklu Yahya K. olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan Murat O., Miraç O., Doğukan B. ve isimleri öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yahya K.’nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Kaza sırasında motosiklet, çarpmanın etkisiyle bir süre yolda sürüklendi ve yanmaya başladı.Kazanın ardından TEM Otoyolu’nda yaklaşık bir saat boyunca araç trafiği oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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