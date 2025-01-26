İrem Derici, tedavi olacağını açıkladı

“Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans geldi, hastaneye gittim. ‘Bir sorun yok’ dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedavi olacağım.”