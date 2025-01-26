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İrem Derici, tedavi olacağını açıkladı
İrem Derici, tedavi olacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Şarkıcı İrem Derici, konser öncesi düşerek kafasını vurmuştu. Hala sorunlar yaşadığını söyleyen Derici, tedavi olacağını söyledi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz hafta konser için gittiği Adana’da düşerek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Derici, kazanın sebebinin uyurgezerlik olduğunu açıklayarak tedavi olacağını belirtti.Kafam Şiş, tedavi olacağım'Geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülenen İrem Derici, talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı:'Düşünce unuttum'Boynunda anahtar kolye taşıyan Derici, “Kalbinizin anahtarı mı?” sorusuna esprili bir şekilde, “Hayatımda birisi mi varmış? Ben düşünce unuttum” yanıtını verdi.
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irem derici, türkiye, haberler, adana, uyurgezer, hastalık, hastane, tedavi, ayakta tedavi , tedavi amaçlı ilaç kullanımı
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İrem Derici, tedavi olacağını açıkladı

13:17 26.01.2025
İrem Derici
İrem Derici - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
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Şarkıcı İrem Derici, konser öncesi düşerek kafasını vurmuştu. Hala sorunlar yaşadığını söyleyen Derici, tedavi olacağını söyledi.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz hafta konser için gittiği Adana’da düşerek kafasını yere çarpmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Derici, kazanın sebebinin uyurgezerlik olduğunu açıklayarak tedavi olacağını belirtti.

Kafam Şiş, tedavi olacağım'

Geçtiğimiz gün Bebek’te görüntülenen İrem Derici, talihsiz kazayı şu sözlerle anlattı:
“Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum. Ambulans geldi, hastaneye gittim. ‘Bir sorun yok’ dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedavi olacağım.”

'Düşünce unuttum'

Boynunda anahtar kolye taşıyan Derici, “Kalbinizin anahtarı mı?” sorusuna esprili bir şekilde, “Hayatımda birisi mi varmış? Ben düşünce unuttum” yanıtını verdi.
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