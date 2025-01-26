https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/marmara-denizinde-yeniden-musilaj-goruldu-balik-yemekten-korkuyoruz-1093058779.html

Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü: 'Balık yemekten korkuyoruz'

Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü: 'Balık yemekten korkuyoruz'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Adalar’da müsilaj yeniden etkili olmaya başladığı görüldü. Çevre sakinleri, turizmi tehdit eden bu sorunun çözümü için yetkilileri harekete geçmeye... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T12:57+0300

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türkiye

müsilaj

marmara denizi

türkiye

adalar

kınalıada

balık

kirlilik

plastik kirlilik

çevre

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Marmara Denizi’nde yer alan Adalar ilçesinde, 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Kınalıada’nın limanı ve balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın, son iki haftada hızla arttığı gözlemlendi. Çevre sakinleri, turizmi tehdit eden bu sorun için yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor.'Balık yemekten tereddüt ediyoruz'Adalı esnaf Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağlayarak, “Bir haftadır özellikle lodoslu havalarda deniz yüzeyinde daha çok görülüyor. İnsan kaynaklı kirlilik bu durumu tetikliyor” dedi.Adada 53 yıldır yaşayan Kemal Çağlayan, müsilajın temizlenmesine rağmen yeniden ortaya çıktığını belirtti ve balık yemekte tereddüt ettiğini dile getirdi. Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan ise müsilajın denizdeki canlıları öldürdüğünü ve denize girmenin zorlaştığını ifade etti.

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