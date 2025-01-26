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Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü: 'Balık yemekten korkuyoruz'
Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü: 'Balık yemekten korkuyoruz'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Adalar’da müsilaj yeniden etkili olmaya başladığı görüldü. Çevre sakinleri, turizmi tehdit eden bu sorunun çözümü için yetkilileri harekete geçmeye... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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müsilaj
marmara denizi
türkiye
adalar
kınalıada
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kirlilik
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Marmara Denizi’nde yer alan Adalar ilçesinde, 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Kınalıada’nın limanı ve balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın, son iki haftada hızla arttığı gözlemlendi. Çevre sakinleri, turizmi tehdit eden bu sorun için yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor.'Balık yemekten tereddüt ediyoruz'Adalı esnaf Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağlayarak, “Bir haftadır özellikle lodoslu havalarda deniz yüzeyinde daha çok görülüyor. İnsan kaynaklı kirlilik bu durumu tetikliyor” dedi.Adada 53 yıldır yaşayan Kemal Çağlayan, müsilajın temizlenmesine rağmen yeniden ortaya çıktığını belirtti ve balık yemekte tereddüt ettiğini dile getirdi. Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan ise müsilajın denizdeki canlıları öldürdüğünü ve denize girmenin zorlaştığını ifade etti.
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müsilaj, marmara denizi, türkiye, adalar, kınalıada, balık, kirlilik, plastik kirlilik, çevre, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul
müsilaj, marmara denizi, türkiye, adalar, kınalıada, balık, kirlilik, plastik kirlilik, çevre, istanbul büyükşehir belediyesi sanat ve meslek eğitim kursları (ismek), istanbul

Marmara Denizi'nde yeniden müsilaj görüldü: 'Balık yemekten korkuyoruz'

12:57 26.01.2025
© Muhammed Enes YıldırımMüsilaj
Müsilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© Muhammed Enes Yıldırım
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İstanbul'da Adalar’da müsilaj yeniden etkili olmaya başladığı görüldü. Çevre sakinleri, turizmi tehdit eden bu sorunun çözümü için yetkilileri harekete geçmeye çağırdı.
Marmara Denizi’nde yer alan Adalar ilçesinde, 'deniz salyası' olarak bilinen müsilaj yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle Kınalıada’nın limanı ve balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın, son iki haftada hızla arttığı gözlemlendi. Çevre sakinleri, turizmi tehdit eden bu sorun için yetkililerden acil önlem alınmasını talep ediyor.

'Balık yemekten tereddüt ediyoruz'

Adalı esnaf Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağlayarak, “Bir haftadır özellikle lodoslu havalarda deniz yüzeyinde daha çok görülüyor. İnsan kaynaklı kirlilik bu durumu tetikliyor” dedi.
Adada 53 yıldır yaşayan Kemal Çağlayan, müsilajın temizlenmesine rağmen yeniden ortaya çıktığını belirtti ve balık yemekte tereddüt ettiğini dile getirdi. Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan ise müsilajın denizdeki canlıları öldürdüğünü ve denize girmenin zorlaştığını ifade etti.
Kartalkaya Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
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