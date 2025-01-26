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Avustralya’da binlerce kişi İngiliz kolonizminin bayram olarak kutlandığı ‘Avustralya Günü’ne karşı yürüdü
Avustralya’da binlerce kişi İngiliz kolonizminin bayram olarak kutlandığı ‘Avustralya Günü’ne karşı yürüdü
Sputnik Türkiye
Avustralya'da binlerce kişi, yerli halk için 'yas günü' olarak görülen 26 Ocak Avustralya Günü’nün kaldırılması veya tarihinin değiştirilmesi talebiyle... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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Avustralya’da binlerce kişi, 26 Ocak’ta kutlanan 'Avustralya Günü'nün kaldırılması veya tarihinin değiştirilmesi talebiyle sokağa çıktı. Başkent Canberra’nın yanı sıra Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Hobart, Darwin ve Perth gibi şehirlerde düzenlenen protestolarda, göstericiler hükümete seslenerek bu günün kutlanmasının yerli halk için bir hakaret olduğunu vurguladı.Canberra’da Parlamento binasına yürüyen yaklaşık 1000 gösterici, 'Avustralya Günü'nün tarihinin değiştirilmesi çağrısında bulundu. Yerli halklar, 26 Ocak’ı 'İstila Günü' veya 'Hayatta Kalma Günü' olarak adlandırıyor ve bu tarihin kutlama günü değil, yas günü olması gerektiğini savunuyor.26 Ocak'ta ne oldu?Avustralya’da, 26 Ocak 1788’de ilk İngiliz filosunun kıtaya ayak basmasıyla başlayan dönemde binlerce Aborjin hayatını kaybetmiş, yerli halk sistematik ayrımcılığa ve baskıya maruz kalmıştı. Bu nedenle birçok Aborjin, 'Avustralya Günü'nün, tarih boyunca yaşanan acıların simgesi olduğunu belirtiyor.Ülkede 'Avustralya Günü', bazı kesimler için kültürün ve başarıların kutlandığı bir gün olarak görülürken, yerli halk için aynı anlamı taşımıyor. Protestocular, bu tarih nedeniyle bölünmelerin daha da derinleştiğini ve hükümetin toplumsal bir uzlaşma için adım atması gerektiğini ifade ediyor.
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avusturalya, canberra, melbourne, sydney, asya & pasifik, ingiltere, koloni, sömürge
avusturalya, canberra, melbourne, sydney, asya & pasifik, ingiltere, koloni, sömürge

Avustralya’da binlerce kişi İngiliz kolonizminin bayram olarak kutlandığı ‘Avustralya Günü’ne karşı yürüdü

15:06 26.01.2025 (güncellendi: 15:51 26.01.2025)
© AP Photo / Rob GriffithAustralia Day
Australia Day - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Rob Griffith
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Avustralya'da binlerce kişi, yerli halk için 'yas günü' olarak görülen 26 Ocak Avustralya Günü’nün kaldırılması veya tarihinin değiştirilmesi talebiyle meydanlara indi.
Avustralya’da binlerce kişi, 26 Ocak’ta kutlanan 'Avustralya Günü'nün kaldırılması veya tarihinin değiştirilmesi talebiyle sokağa çıktı. Başkent Canberra’nın yanı sıra Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Hobart, Darwin ve Perth gibi şehirlerde düzenlenen protestolarda, göstericiler hükümete seslenerek bu günün kutlanmasının yerli halk için bir hakaret olduğunu vurguladı.
Canberra’da Parlamento binasına yürüyen yaklaşık 1000 gösterici, 'Avustralya Günü'nün tarihinin değiştirilmesi çağrısında bulundu.
Yerli halklar, 26 Ocak’ı 'İstila Günü' veya 'Hayatta Kalma Günü' olarak adlandırıyor ve bu tarihin kutlama günü değil, yas günü olması gerektiğini savunuyor.

26 Ocak'ta ne oldu?

Avustralya’da, 26 Ocak 1788’de ilk İngiliz filosunun kıtaya ayak basmasıyla başlayan dönemde binlerce Aborjin hayatını kaybetmiş, yerli halk sistematik ayrımcılığa ve baskıya maruz kalmıştı. Bu nedenle birçok Aborjin, 'Avustralya Günü'nün, tarih boyunca yaşanan acıların simgesi olduğunu belirtiyor.
Ülkede 'Avustralya Günü', bazı kesimler için kültürün ve başarıların kutlandığı bir gün olarak görülürken, yerli halk için aynı anlamı taşımıyor.
Protestocular, bu tarih nedeniyle bölünmelerin daha da derinleştiğini ve hükümetin toplumsal bir uzlaşma için adım atması gerektiğini ifade ediyor.
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