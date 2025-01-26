https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/iett-otobusu-yaya-gecidinden-gecmeye-calisan-kisiye-carpti-65-yasindaki-kadin-hayatini-kaybetti-1093065270.html

İETT otobüsü yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı: 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

İETT otobüsü yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı: 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T17:30+0300

2025-01-26T17:30+0300

2025-01-26T17:30+0300

türkiye

iett

gaziosmanpaşa

kaza

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İstanbul'da İETT otobüsü yaya geçinden geçen kadına çarptı ve ölümüne sebep oldu.Yaya geçidinde çarptı21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nergül Taşgöz (65), Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İETT şoförü tutuklandıKazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Taşgöz'ün yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Taşgöz'e çarpması yer aldı.

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