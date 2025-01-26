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İETT otobüsü yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı: 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
İETT otobüsü yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı: 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da İETT otobüsü yaya geçinden geçen kadına çarptı ve ölümüne sebep oldu.Yaya geçidinde çarptı21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nergül Taşgöz (65), Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.İETT şoförü tutuklandıKazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.Taşgöz'ün yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Taşgöz'e çarpması yer aldı.
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İETT otobüsü yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı: 65 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

17:30 26.01.2025
© AAİETT
İETT - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA
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Gaziosmanpaşa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İstanbul'da İETT otobüsü yaya geçinden geçen kadına çarptı ve ölümüne sebep oldu.

Yaya geçidinde çarptı

21 Ocak'ta Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nergül Taşgöz (65), Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taşgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İETT şoförü tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü V.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Taşgöz'ün yaşamını yitirdiği kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Taşgöz'e çarpması yer aldı.
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