https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ibbden-yol-ve-cevre-duzenlemesi-beyoglundaki-sokak-7-ay-trafige-kapali-1092790934.html

İBB'den yol ve çevre düzenlemesi: Beyoğlu'ndaki sokak 7 ay trafiğe kapalı

İBB'den yol ve çevre düzenlemesi: Beyoğlu'ndaki sokak 7 ay trafiğe kapalı

Sputnik Türkiye

stanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Beyoğlu'nda yol ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T15:55+0300

2025-01-17T15:55+0300

2025-01-17T15:55+0300

türkiye

ibb

yol çalışması

beyoğlu

istanbul

karaköy

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu Sütlüce D-100 Bağlantısı Şişhane Refik Saydam Caddesi Arası Yol Güzergahı ve Yeşil Alanlar Düzenleme Çalışması yürütülecek.İstanbul'da yol çalışmasıÇalışma kapsamında toplam 2 bin 350 metre yol güzergahında 30 bin metrekarelik yaya alanı düzenlenmesi yapılacak.Proje kapsamında bölgede yer alan Şehit Şeyhmuz Demir (Hasköy Parkı), Cezayirli Hasan Paşa, Şişhane ve Karaköy sahil yanı parklarında toplam 50 bin metrekarelik yeşil alan yeniden düzenlenecek.Altyapı projeleri kapsamında, bölgenin yağmur suyu, atık su, içme suyu, doğalgaz, elektrik, fiber hattı altyapıları rehabilitasyon ve yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışma kapsamında, 165 metre uzunluğunda bir de duvar inşa edilecek, araç altgeçidi de yapılacak.Melek Sokak 31 Ağustos'a kadar trafiğe kapanacakÇalışmalar süresince, Camii Kebir Mahallesi Melek Sokak, 18 Ocak'tan itibaren 31 Ağustos'a kadar trafiğe kapalı olacak.İETT ve dolmuş hatları, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli'ni kullanarak hizmet vermeye devam ederken, Deniz Hastanesi ve Yeniçeşme durakları geçici olarak devre dışı bırakılacak. Yeniçeşme durağına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Hasköy Parkı durağından ücretsiz ring seferleri düzenlenecek. Yaya geçişlerinin sağlamak amacıyla proje sınırları içerisinden geçici bir yaya köprüsü inşa edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/burdurda-yol-calismasi-sirasinda-ortaya-cikti-cok-sayida-insan-kemikleri-bulundu-1092375857.html

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beyoğlu

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