https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/fenerbahce-sahasinda-goztepeyi-3-2-maglup-etti-1093068431.html

Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti

Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de gollerin ikisi En-Nesyri'den geldi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye

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spor

fenerbahçe

göztepe

süper lig

en-nesyri

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, topun hakimiyetini sağladığı müsabakanın 25. dakikasında Juan'ın golüyle öne geçti. Golün ardından oyun hakimiyetini kaybetmeyen konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.Maçın ikinci yarısına oyuncu değişikliklerinin yanı sıra formasyonunu da değiştirerek başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı.53. dakikada yine Youssef En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti. Sarı lacivertli takım 55. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, Göztepe, 82. dakikada Dismas Miroshi ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.Fenerbahçe puan farkını 6'ya indirdiBu sonuçla puanını 48'e yükselten sarı-lacivertliler lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/fenerbahceden-galatasaraya-gece-yarisi-cevabi-ensenizdeyiz-hesap-vakti-1093057226.html

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