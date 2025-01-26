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Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti
Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de gollerin ikisi En-Nesyri'den geldi. 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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spor
fenerbahçe
göztepe
süper lig
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, topun hakimiyetini sağladığı müsabakanın 25. dakikasında Juan'ın golüyle öne geçti. Golün ardından oyun hakimiyetini kaybetmeyen konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.Maçın ikinci yarısına oyuncu değişikliklerinin yanı sıra formasyonunu da değiştirerek başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı.53. dakikada yine Youssef En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti. Sarı lacivertli takım 55. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, Göztepe, 82. dakikada Dismas Miroshi ile farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.Fenerbahçe puan farkını 6'ya indirdiBu sonuçla puanını 48'e yükselten sarı-lacivertliler lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/fenerbahceden-galatasaraya-gece-yarisi-cevabi-ensenizdeyiz-hesap-vakti-1093057226.html
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Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti

21:09 26.01.2025 (güncellendi: 21:32 26.01.2025)
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya Fenerbahçe ile Göztepe
 Fenerbahçe ile Göztepe - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA / Ağıt Erdi Ulukaya
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Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de gollerin ikisi En-Nesyri'den geldi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-2 yendi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Göztepe, topun hakimiyetini sağladığı müsabakanın 25. dakikasında Juan'ın golüyle öne geçti. Golün ardından oyun hakimiyetini kaybetmeyen konuk ekip, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Maçın ikinci yarısına oyuncu değişikliklerinin yanı sıra formasyonunu da değiştirerek başlayan Fenerbahçe, 46. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle beraberliği yakaladı.
53. dakikada yine Youssef En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti. Sarı lacivertli takım 55. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, Göztepe, 82. dakikada Dismas Miroshi ile farkı 1'e indirdi.
Kalan bölümde skoru korumayı başaran Fenerbahçe sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe puan farkını 6'ya indirdi

Bu sonuçla puanını 48'e yükselten sarı-lacivertliler lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
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