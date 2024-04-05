https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/secimin-en-genc-belediye-baskani-zeynep-celik-mazbatasini-aldi-1082505209.html

En genç belediye başkanı Zeynep Çelik mazbatasını aldı

En genç belediye başkanı Zeynep Çelik mazbatasını aldı

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde belediye başkanlığını kazanan ve 31 Mart'ta seçilen Türkiye'nin en genç belediye başkanı olan Zeynep... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T16:40+0300

2024-04-05T16:40+0300

2024-04-05T16:40+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

zeynep

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çanakkale kalkım

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Bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Yenice Adliyesi'ne gelişinde çok sayıda kişi tarafından karşılandı.Çelik ile belediye meclisi üyeleri, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Özlem Egemen Çavuşoğlu'ndan mazbatalarını aldı.Mazbatasını aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çelik, kendisine destek veren belde halkına teşekkür etti.Sonuçtan çok mutlu olduğunu dile getiren Çelik, "Kalkım halkı seçimlerde büyük bir teveccüh göstererek bana inandılar, bana güvendiler. Ben de bu güveni boşa çıkarmayacağım. Kalkım'ın istek ve ihtiyaçlarını tamamlamak için çabalayarak elimden geleni yapmak için mücadele vereceğim. Tüm Kalkım halkına bana inandıkları ve gösterdikleri bu destekten dolayı tekrar çok teşekkür ederim." diye konuştu.Yenice Kaymakamlığı önünde beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektiren Çelik, belediye binasına giderek makamına geçti.

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