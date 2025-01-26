https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/doktorun-bu-bir-suc-duyurusudur-paylasimi-sonrasi-saglik-bakanligi-sorusturma-baslatti--1093067176.html

Doktorun 'bu bir suç duyurusudur' paylaşımı sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Doktorun 'bu bir suç duyurusudur' paylaşımı sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan doktorun çalıştığı hastaneye yönelik yaptığı "Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T19:27+0300

2025-01-26T19:27+0300

2025-01-26T19:30+0300

türkiye

sağlık bakanlığı

istanbul il sağlık müdürlüğü

istanbul

doktor

diyaliz

gebelik

yenidoğan

yenidoğan çetesi

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İstanbul'da bulunan özel bir hastanede kadın doğum uzmanı doktorun sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı 'hekimin iddialarını da içeren konu' ile ilgili hastaneye yönelik idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, hekimin görev yaptığı özel hastaneye ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldığı belirtildi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:'Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor'Bakanlığın harekete geçtiği paylaşımda doktor görevli olduğu hastanede bir doktorun sosyal medyada etkileşim almak için bir gebeyi erken sezaryene aldığı ve bu tip hastanelerin diyaliz ve böbrek yetmezliği tanısıyla haksız kazanç elde ettiği iddialarına yer vermişti.Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olduğu belirtilen Emrah Ergün paylaşımında "Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/ilber-ortayli-kultur-ve-turizm-bakanliginin-teftis-gorevini-yerine-getirmedigi-acikca-ortada-1093063908.html

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