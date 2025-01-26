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Doktorun 'bu bir suç duyurusudur' paylaşımı sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
Doktorun 'bu bir suç duyurusudur' paylaşımı sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı
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İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan doktorun çalıştığı hastaneye yönelik yaptığı "Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da bulunan özel bir hastanede kadın doğum uzmanı doktorun sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı 'hekimin iddialarını da içeren konu' ile ilgili hastaneye yönelik idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, hekimin görev yaptığı özel hastaneye ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldığı belirtildi.Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:'Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor'Bakanlığın harekete geçtiği paylaşımda doktor görevli olduğu hastanede bir doktorun sosyal medyada etkileşim almak için bir gebeyi erken sezaryene aldığı ve bu tip hastanelerin diyaliz ve böbrek yetmezliği tanısıyla haksız kazanç elde ettiği iddialarına yer vermişti.Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olduğu belirtilen Emrah Ergün paylaşımında "Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" ifadesini kullanmıştı.
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sağlık bakanlığı, istanbul il sağlık müdürlüğü, istanbul, doktor, diyaliz, gebelik, yenidoğan, yenidoğan çetesi
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Doktorun 'bu bir suç duyurusudur' paylaşımı sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

19:27 26.01.2025 (güncellendi: 19:30 26.01.2025)
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Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© AA
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İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan doktorun çalıştığı hastaneye yönelik yaptığı "Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" paylaşımı sonrası Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlattı.
İstanbul'da bulunan özel bir hastanede kadın doğum uzmanı doktorun sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı 'hekimin iddialarını da içeren konu' ile ilgili hastaneye yönelik idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hekimin görev yaptığı özel hastaneye ilişkin, gebeler ve böbrek yetmezliği hastaları ve diyaliz süreçleriyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“Sosyal medyada bir özel sağlık kuruluşunda görevli hekimin iddialarını da içeren konu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından titizlikle incelenmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreçler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

'Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor'

Bakanlığın harekete geçtiği paylaşımda doktor görevli olduğu hastanede bir doktorun sosyal medyada etkileşim almak için bir gebeyi erken sezaryene aldığı ve bu tip hastanelerin diyaliz ve böbrek yetmezliği tanısıyla haksız kazanç elde ettiği iddialarına yer vermişti.
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı olduğu belirtilen Emrah Ergün paylaşımında "Bu bir suç duyurusudur. Yenidoğanlara yapılanların çok daha kötüsü hastanemde yapılıyor" ifadesini kullanmıştı.
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