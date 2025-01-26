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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Irak'tan nihai beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanımasıdır
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Irak'tan nihai beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanımasıdır
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta PKK ve DEAŞ’a karşı ortak mücadele çağrısında bulunarak, “Tüm imkanlarımızı birleştirip bu tehditleri yok etmeliyiz”... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T14:16+0300
2025-01-26T14:16+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğinin stratejik önemine dikkat çekti. Fidan, PKK’nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında gerçekleştirdiği tarihi Irak ziyaretinde, iki ülke arasında 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Fidan, bu anlaşmaların ilişkileri sürdürülebilir bir çerçevede ilerletmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Irak ile ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yaklaştığını ve bu rakamın daha da artırılabileceğini ifade etti.Kalkınma Yolu Projesi'ne tam hız devam Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel işbirliği açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Fidan, projenin hızla hayata geçirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Fidan, “Irak ne kadar güçlü ve zengin olursa, Türkiye’nin refahı da aynı oranda artacaktır” diyerek, bu projeye özel önem verdiklerini dile getirdi.Fidan, terörle mücadelede Irak’la sağlanan işbirliğinin önemine dikkat çekerek, PKK’nın Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Irak’tan nihai beklentimiz, PKK’yı terör örgütü olarak tanımasıdır” diyen Fidan, DEAŞ’a karşı ortak mücadelenin de aynı şekilde sürdüğünü belirtti.Gazze’deki durum ve ateşkes konusuna da değinen Fidan, ateşkesin kalıcı olması ve İsrail’in saldırgan politikalarının sona ermesini temenni ettiğini ifade etti. Suriye ile Irak arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgeye fayda sağlayacağını belirten Fidan, Türkiye’nin bu konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.Fidan, konuşmasını, “Türkiye ve Irak olarak, küresel sınamalara karşı yakın işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.
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hakan fidan, irak, suriye, pkk, deaş, fuad hüseyin, dışişleri bakanı, terör, terör örgütü, terör saldırısı
hakan fidan, irak, suriye, pkk, deaş, fuad hüseyin, dışişleri bakanı, terör, terör örgütü, terör saldırısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Irak'tan nihai beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanımasıdır

14:16 26.01.2025
© Mustafa ÇiftçiHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2025
© Mustafa Çiftçi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta PKK ve DEAŞ’a karşı ortak mücadele çağrısında bulunarak, “Tüm imkanlarımızı birleştirip bu tehditleri yok etmeliyiz” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğinin stratejik önemine dikkat çekti. Fidan, PKK’nın Türkiye, Irak ve Suriye için ortak bir tehdit oluşturduğunu belirterek, “Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılında gerçekleştirdiği tarihi Irak ziyaretinde, iki ülke arasında 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Fidan, bu anlaşmaların ilişkileri sürdürülebilir bir çerçevede ilerletmek adına büyük önem taşıdığını vurguladı. Irak ile ekonomik ve ticari işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara da değinen Fidan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara yaklaştığını ve bu rakamın daha da artırılabileceğini ifade etti.

Kalkınma Yolu Projesi'ne tam hız devam

Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel işbirliği açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Fidan, projenin hızla hayata geçirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Fidan, “Irak ne kadar güçlü ve zengin olursa, Türkiye’nin refahı da aynı oranda artacaktır” diyerek, bu projeye özel önem verdiklerini dile getirdi.
Fidan, terörle mücadelede Irak’la sağlanan işbirliğinin önemine dikkat çekerek, PKK’nın Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Irak’tan nihai beklentimiz, PKK’yı terör örgütü olarak tanımasıdır” diyen Fidan, DEAŞ’a karşı ortak mücadelenin de aynı şekilde sürdüğünü belirtti.
Gazze’deki durum ve ateşkes konusuna da değinen Fidan, ateşkesin kalıcı olması ve İsrail’in saldırgan politikalarının sona ermesini temenni ettiğini ifade etti. Suriye ile Irak arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgeye fayda sağlayacağını belirten Fidan, Türkiye’nin bu konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.
Fidan, konuşmasını, “Türkiye ve Irak olarak, küresel sınamalara karşı yakın işbirliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.
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