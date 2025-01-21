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Trump'ın geldiği gibi imzaladığı kararname: ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı
Trump'ın geldiği gibi imzaladığı kararname: ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı
Sputnik Türkiye
Trump, ofise geldiği gün Dünya Sağlık Örgütü’nden ikinci kez çekilme kararı aldı. ABD Başkanı, kararı 'WHO’nun salgınları kötü yönetimi ve siyasi... 21.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-21T10:58+0300
2025-01-21T10:58+0300
dünya
donald trump
abd
çin
joe biden
robert f. kennedy jr
dünya sağlık örgütü (who)
dünya sağlık örgütü (dsö)
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
aşı
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ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) ayrılma sürecini başlatan bir kararname imzaladı. Oval Ofis’te imzaladığı bu kararname, göreve geldiği ilk gün attığı adımlar arasında yer aldı. Trump, “Bu büyük bir adım” ifadelerini kullanarak kararını duyurdu.Bu, Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’nden ayrılma talimatını ikinci kez vermesi anlamına geliyor. İlk olarak Covid-19 pandemisi sırasında WHO’nun salgını yönetimini eleştirerek ayrılma sürecini başlatmıştı. Ancak Joe Biden, başkanlığı döneminde bu kararı geri alarak ABD’nin örgüte dönüşünü sağlamıştı. Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün bu süreci tekrar başlatarak, WHO’nun Covid-19 pandemisi ve diğer küresel sağlık krizlerini kötü yönettiğini öne sürdü. Ayrıca, ABD’nin yaptığı 'ağır ve haksız ödemeler' ile örgütün 'siyasi etkilerden bağımsız hareket edememesi' kararın gerekçeleri arasında yer aldı.Trump, WHO’yu ilk başkanlık döneminde de Çin yanlısı olmakla suçlamış ve örgütün Covid-19 salgını sırasında Çin’e karşı taraflı davrandığını iddia etmişti. Trump’ın sağlık politikaları üzerindeki tartışmalar yalnızca WHO’dan çekilme kararıyla sınırlı değil. Trump’ın görevlendirdiği Sağlık Bakanı da aşı karşıtı tutumlarıyla dikkat çekmişti. Aşı karşıtı ve sporcu Robert F. Kennedy Jr., Trump’ın Sağlık Bakanı olduABD Başkanı Donald Trump, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) için Robert F. Kennedy Jr. seçti. Aşı karşıtlığıyla bilinen Kennedy, Trump yönetiminin halk sağlığı politikalarında büyük değişimlerin sinyallerini veriyor. Kennedy, Covid-19 aşıları ve su florlanması gibi halk sağlığı uygulamalarına karşı duruşuyla dikkat çekiyor. Ayrıca hidroksiklorokin ve alternatif tedavileri destekleyerek FDA’yı sıkça eleştirdi. FDA’nın 'sağlık inovasyonlarına karşı dirençli' olduğunu iddia eden Kennedy, kurumda reform yapmayı hedefliyor.Aşı politikalarında ise Kennedy, aşıların güvenliği ve etkinliği hakkında kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak uzmanlar, bu duruşun aşı kapsamını zayıflatabileceği ve önlenebilir hastalıkların artmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.Kennedy, kronik hastalıklarla mücadelede de iddialı hedefler belirleyerek, ABD’deki çocuk sağlığına ilişkin endişelerini dile getirdi. Su florlanmasına karşı çıkan Kennedy, bu uygulamanın gereksiz olduğunu ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.Kennedy’nin halk sağlığı politikalarına yönelik alışılmışın dışındaki yaklaşımları, kamuoyunda ve uzmanlar arasında tartışmalara yol açmış durumda. Adaylığının, Senato’daki onay sürecinde yoğun eleştirilerle karşılaşması bekleniyor.
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donald trump, abd, çin, joe biden, robert f. kennedy jr, dünya sağlık örgütü (who), dünya sağlık örgütü (dsö), amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), aşı, covid-19
donald trump, abd, çin, joe biden, robert f. kennedy jr, dünya sağlık örgütü (who), dünya sağlık örgütü (dsö), amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), aşı, covid-19

Trump'ın geldiği gibi imzaladığı kararname: ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrıldı

10:58 21.01.2025
© Fotoğraf : Donald J. Trump WebsiteDonald J. Trump posteri
Donald J. Trump posteri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
© Fotoğraf : Donald J. Trump Website
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Trump, ofise geldiği gün Dünya Sağlık Örgütü’nden ikinci kez çekilme kararı aldı. ABD Başkanı, kararı 'WHO’nun salgınları kötü yönetimi ve siyasi bağımsızlıktan yoksunluğu' gerekçesiyle savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) ayrılma sürecini başlatan bir kararname imzaladı. Oval Ofis’te imzaladığı bu kararname, göreve geldiği ilk gün attığı adımlar arasında yer aldı. Trump, “Bu büyük bir adım” ifadelerini kullanarak kararını duyurdu.
Bu, Trump’ın Dünya Sağlık Örgütü’nden ayrılma talimatını ikinci kez vermesi anlamına geliyor. İlk olarak Covid-19 pandemisi sırasında WHO’nun salgını yönetimini eleştirerek ayrılma sürecini başlatmıştı. Ancak Joe Biden, başkanlığı döneminde bu kararı geri alarak ABD’nin örgüte dönüşünü sağlamıştı.
Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturduğu ilk gün bu süreci tekrar başlatarak, WHO’nun Covid-19 pandemisi ve diğer küresel sağlık krizlerini kötü yönettiğini öne sürdü. Ayrıca, ABD’nin yaptığı 'ağır ve haksız ödemeler' ile örgütün 'siyasi etkilerden bağımsız hareket edememesi' kararın gerekçeleri arasında yer aldı.
Trump, WHO’yu ilk başkanlık döneminde de Çin yanlısı olmakla suçlamış ve örgütün Covid-19 salgını sırasında Çin’e karşı taraflı davrandığını iddia etmişti.
Trump’ın sağlık politikaları üzerindeki tartışmalar yalnızca WHO’dan çekilme kararıyla sınırlı değil. Trump’ın görevlendirdiği Sağlık Bakanı da aşı karşıtı tutumlarıyla dikkat çekmişti.

Aşı karşıtı ve sporcu Robert F. Kennedy Jr., Trump’ın Sağlık Bakanı oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS) için Robert F. Kennedy Jr. seçti. Aşı karşıtlığıyla bilinen Kennedy, Trump yönetiminin halk sağlığı politikalarında büyük değişimlerin sinyallerini veriyor.
Kennedy, Covid-19 aşıları ve su florlanması gibi halk sağlığı uygulamalarına karşı duruşuyla dikkat çekiyor. Ayrıca hidroksiklorokin ve alternatif tedavileri destekleyerek FDA’yı sıkça eleştirdi. FDA’nın 'sağlık inovasyonlarına karşı dirençli' olduğunu iddia eden Kennedy, kurumda reform yapmayı hedefliyor.
Aşı politikalarında ise Kennedy, aşıların güvenliği ve etkinliği hakkında kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini savunuyor. Ancak uzmanlar, bu duruşun aşı kapsamını zayıflatabileceği ve önlenebilir hastalıkların artmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.
Kennedy, kronik hastalıklarla mücadelede de iddialı hedefler belirleyerek, ABD’deki çocuk sağlığına ilişkin endişelerini dile getirdi. Su florlanmasına karşı çıkan Kennedy, bu uygulamanın gereksiz olduğunu ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü.
Kennedy’nin halk sağlığı politikalarına yönelik alışılmışın dışındaki yaklaşımları, kamuoyunda ve uzmanlar arasında tartışmalara yol açmış durumda. Adaylığının, Senato’daki onay sürecinde yoğun eleştirilerle karşılaşması bekleniyor.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2025
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Trump: Çok yakında Putin'le görüşebilirim, her şey olabilir
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