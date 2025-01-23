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Belarus Dışişleri Bakanlığı: Seçimde ülkenin egemenliğine büyük müdahale var
Belarus Dışişleri Bakanlığı: Seçimde ülkenin egemenliğine büyük müdahale var
Sputnik Türkiye
Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan Anatoly Glaz, seçimler sırasında Belarus'un egemenliğine 'büyük bir müdahale olduğunu' olduğunu açıklayarak Avrupa Dış Eylem... 23.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-23T16:45+0300
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dünya
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Belarus Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Anatoly Glaz basına dün yaptığı açıklamalarda Avrupa parlamentosunca Belarus'un egemenliğine 'büyük müdahale' edildiğini açıklayarak Belarusluların iradelerinin özgürce ifade edilmesine baskı yapıldığını belirtti. Glaz, Avrupa Dış Eylem Servisi'nin Belarus'taki seçimlerden sonra yayınlamayı planladığı bir bildiriyi ele geçirdiklerinin altını çizdi. Glaz, Belarus karşıtı tüm adımların önceden hazırlandığını ve ülkedeki gerçek durumla hiçbir ilgisi olmadığını defalarca dile getirdiklerini belirterek "Gündem odaklı bir grup AP üyesi, Belarus Cumhuriyeti'ndeki seçimlerle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'nda bugün görüşülecek olan bir karar tasarısı sundu" ifadelerini kullandı.'Seçim daha yeni başladı ve şimdiden her şeyi kınıyorlar'Anatoly Glaz açıklamasında şunları kaydetti:Belarus Dışişleri Bakanlığı temsilcisi açıklamasında “İncelediğimiz EEAS açıklaması, Belarus'un sınır ötesi meseleler de dahil olmak üzere bazı zorluklara çözüm bulmaya hazır olması karşısında Avrupa diplomasisinin aciz kaldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası AP üyeleri seçim sonuçlarını tanımama çağrısı yaptıAnatoly Glaz'ın açıklamalarını takiben Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'ye Belarus'ta yaklaşan devlet başkanlığı seçim sonuçlarını tanımama ve Minsk'e yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısında bulunan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. AP'nin dış politika konularında aldığı kararların tavsiye niteliğinde olup AB kurumları ya da üye devletler için bağlayıcı değil.
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Belarus Dışişleri Bakanlığı: Seçimde ülkenin egemenliğine büyük müdahale var

16:45 23.01.2025
© Fotoğraf : Belarus MFA sosyal medyaBelarus Dışişleri Bakanlığı: Seçimde ülkenin egemenliğine büyük müdahale var
Belarus Dışişleri Bakanlığı: Seçimde ülkenin egemenliğine büyük müdahale var - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2025
© Fotoğraf : Belarus MFA sosyal medya
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Belarus Dışişleri Bakanlığı'ndan Anatoly Glaz, seçimler sırasında Belarus'un egemenliğine 'büyük bir müdahale olduğunu' olduğunu açıklayarak Avrupa Dış Eylem Servisi'nin Belarus'taki seçimlerden sonra yayınlamayı planladığı bir bildiriyi ele geçirdiklerini duyurdu.
Belarus Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Anatoly Glaz basına dün yaptığı açıklamalarda Avrupa parlamentosunca Belarus'un egemenliğine 'büyük müdahale' edildiğini açıklayarak Belarusluların iradelerinin özgürce ifade edilmesine baskı yapıldığını belirtti. Glaz, Avrupa Dış Eylem Servisi'nin Belarus'taki seçimlerden sonra yayınlamayı planladığı bir bildiriyi ele geçirdiklerinin altını çizdi.
Glaz, Belarus karşıtı tüm adımların önceden hazırlandığını ve ülkedeki gerçek durumla hiçbir ilgisi olmadığını defalarca dile getirdiklerini belirterek "Gündem odaklı bir grup AP üyesi, Belarus Cumhuriyeti'ndeki seçimlerle ilgili olarak Avrupa Parlamentosu'nda bugün görüşülecek olan bir karar tasarısı sundu" ifadelerini kullandı.

'Seçim daha yeni başladı ve şimdiden her şeyi kınıyorlar'

Anatoly Glaz açıklamasında şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Dış Eylem Servisi'nin seçimden sonra yayınlamayı planladığı ve diğerlerinin yanı sıra Avrupa Parlamentosu'nun bu karar taslağına dayanan bir açıklamasını ele geçirdi. Seçim daha yeni başladı ve şimdiden her şeyi kınıyorlar ve sonuçları tanımıyorlar. (Belge) bolca ima, yanlış iddia ve klişe içeriyor"

Belarus Dışişleri Bakanlığı temsilcisi açıklamasında “İncelediğimiz EEAS açıklaması, Belarus'un sınır ötesi meseleler de dahil olmak üzere bazı zorluklara çözüm bulmaya hazır olması karşısında Avrupa diplomasisinin aciz kaldığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası AP üyeleri seçim sonuçlarını tanımama çağrısı yaptı

Anatoly Glaz'ın açıklamalarını takiben Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'ye Belarus'ta yaklaşan devlet başkanlığı seçim sonuçlarını tanımama ve Minsk'e yönelik yaptırımları güçlendirme çağrısında bulunan bir karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. AP'nin dış politika konularında aldığı kararların tavsiye niteliğinde olup AB kurumları ya da üye devletler için bağlayıcı değil.
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