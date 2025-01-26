https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/bdt-genel-sekreteri-belarusta-baskanlik-secimleri-katilim-orani-iyi-gozlemciler-ciddi-ihlaller-1093058905.html
BDT Genel Sekreteri: Belarus’ta başkanlık seçimleri katılım oranı iyi, gözlemciler ciddi ihlaller saptamadı
BDT Genel Sekreteri: Belarus’ta başkanlık seçimleri katılım oranı iyi, gözlemciler ciddi ihlaller saptamadı
Sputnik Türkiye
BDT Genel Sekreteri Lebedev, Belarus’ta seçmenlerin provokatörlerin çağrılarına uymadığını, başkanlık seçimlerine katılımın yüksek olduğunu, gözlemcilerin ise... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T13:01+0300
2025-01-26T13:01+0300
2025-01-26T13:25+0300
dünya
belarus
başkanlık seçimleri
seçime katılım oranı
katılım oranı
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
sergey lebedev
aleksandr lukaşenko
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BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev, basın mensuplarına yönelik açıklamasında Belarus’ta seçmenlerin provokatörlerin çağrılarına uymadığını, başkanlık seçimlerinin sakin bir havada geçtiğini, katılımın yüksek olduğunu, dış gözlemcilerin ise ciddi ihlaller saptamadığını ifade etti."Seçimlerin sakin ve organize bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Belarus halkı provokatörlerin çağrılarına uymadı, ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışanlar ve bunu yapmaya devam eden kişileri başka türlü adlandıramam" diyen Lebedev, seçmenlerin morallerinin iyi ve oy kullanma oranının yüksek olduğunu, seçim sandıklarında şenlik havası yaşandığını kaydetti.BDT Genel Sekreteri, "Katılım iyi. Yerel gözlemciler de dahil olmak üzere şimdiye kadar herhangi bir kusur ya da şikayet tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.Belarus halkı Devlet Başkanı'nı seçiyorBelarus'ta bugün gerçekleşen devlet başkanlığı yarışına Merkez Seçim Komisyonu'nun kaydettiği mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Partisi lideri Oleg Gaydukeviç, Belarus İşçi ve Adalet Cumhuriyetçi Partisi lideri Aleksander Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ilk sekreteri Sergey Sırankov ve önceki seçimlerde bağımsız aday olarak yer alan girişimci Anna Kanopatskaya katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/belarus-disisleri-bakanligi-secimde-ulkenin-egemenligine-buyuk-mudahale-var-1092984861.html
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belarus, başkanlık seçimleri, seçime katılım oranı, katılım oranı, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, aleksandr lukaşenko
belarus, başkanlık seçimleri, seçime katılım oranı, katılım oranı, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, aleksandr lukaşenko
BDT Genel Sekreteri: Belarus’ta başkanlık seçimleri katılım oranı iyi, gözlemciler ciddi ihlaller saptamadı
13:01 26.01.2025 (güncellendi: 13:25 26.01.2025)
BDT Genel Sekreteri Lebedev, Belarus’ta seçmenlerin provokatörlerin çağrılarına uymadığını, başkanlık seçimlerine katılımın yüksek olduğunu, gözlemcilerin ise ciddi ihlaller saptamadığını belirtti.
BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev, basın mensuplarına yönelik açıklamasında Belarus’ta seçmenlerin provokatörlerin çağrılarına uymadığını, başkanlık seçimlerinin sakin bir havada geçtiğini, katılımın yüksek olduğunu, dış gözlemcilerin ise ciddi ihlaller saptamadığını ifade etti.
"Seçimlerin sakin ve organize bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Belarus halkı provokatörlerin çağrılarına uymadı, ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışanlar ve bunu yapmaya devam eden kişileri başka türlü adlandıramam" diyen Lebedev, seçmenlerin morallerinin iyi ve oy kullanma oranının yüksek olduğunu, seçim sandıklarında şenlik havası yaşandığını kaydetti.
BDT Genel Sekreteri, "Katılım iyi. Yerel gözlemciler de dahil olmak üzere şimdiye kadar herhangi bir kusur ya da şikayet tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.
Belarus halkı Devlet Başkanı'nı seçiyor
Belarus'ta bugün gerçekleşen devlet başkanlığı yarışına Merkez Seçim Komisyonu'nun kaydettiği mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Partisi lideri Oleg Gaydukeviç, Belarus İşçi ve Adalet Cumhuriyetçi Partisi lideri Aleksander Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ilk sekreteri Sergey Sırankov ve önceki seçimlerde bağımsız aday olarak yer alan girişimci Anna Kanopatskaya katılıyor.