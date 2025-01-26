https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/bdt-genel-sekreteri-belarusta-baskanlik-secimleri-katilim-orani-iyi-gozlemciler-ciddi-ihlaller-1093058905.html

BDT Genel Sekreteri: Belarus’ta başkanlık seçimleri katılım oranı iyi, gözlemciler ciddi ihlaller saptamadı

BDT Genel Sekreteri: Belarus’ta başkanlık seçimleri katılım oranı iyi, gözlemciler ciddi ihlaller saptamadı

Sputnik Türkiye

BDT Genel Sekreteri Lebedev, Belarus’ta seçmenlerin provokatörlerin çağrılarına uymadığını, başkanlık seçimlerine katılımın yüksek olduğunu, gözlemcilerin ise... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T13:01+0300

2025-01-26T13:01+0300

2025-01-26T13:25+0300

dünya

belarus

başkanlık seçimleri

seçime katılım oranı

katılım oranı

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

sergey lebedev

aleksandr lukaşenko

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BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev, basın mensuplarına yönelik açıklamasında Belarus’ta seçmenlerin provokatörlerin çağrılarına uymadığını, başkanlık seçimlerinin sakin bir havada geçtiğini, katılımın yüksek olduğunu, dış gözlemcilerin ise ciddi ihlaller saptamadığını ifade etti."Seçimlerin sakin ve organize bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Belarus halkı provokatörlerin çağrılarına uymadı, ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışanlar ve bunu yapmaya devam eden kişileri başka türlü adlandıramam" diyen Lebedev, seçmenlerin morallerinin iyi ve oy kullanma oranının yüksek olduğunu, seçim sandıklarında şenlik havası yaşandığını kaydetti.BDT Genel Sekreteri, "Katılım iyi. Yerel gözlemciler de dahil olmak üzere şimdiye kadar herhangi bir kusur ya da şikayet tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.Belarus halkı Devlet Başkanı'nı seçiyorBelarus'ta bugün gerçekleşen devlet başkanlığı yarışına Merkez Seçim Komisyonu'nun kaydettiği mevcut devlet başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus Liberal Demokrat Partisi lideri Oleg Gaydukeviç, Belarus İşçi ve Adalet Cumhuriyetçi Partisi lideri Aleksander Hijnyak, Belarus Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin ilk sekreteri Sergey Sırankov ve önceki seçimlerde bağımsız aday olarak yer alan girişimci Anna Kanopatskaya katılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/belarus-disisleri-bakanligi-secimde-ulkenin-egemenligine-buyuk-mudahale-var-1092984861.html

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Sputnik Türkiye

belarus, başkanlık seçimleri, seçime katılım oranı, katılım oranı, bağımsız devletler topluluğu (bdt), sergey lebedev, aleksandr lukaşenko