https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/banu-alkan-neler-yasadigini-anlatti-saglik-durumu-nasil-1093067064.html

Banu Alkan neler yaşadığını anlattı: Sağlık durumu nasıl?

Banu Alkan neler yaşadığını anlattı: Sağlık durumu nasıl?

Sputnik Türkiye

Türk sinemasının “Afrodit” lakaplı yıldızı Banu Alkan'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. 2-3 gün hastanede kalan Banu Alkan ilk kez konuştu. Afrodit... 26.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-26T20:03+0300

2025-01-26T20:03+0300

2025-01-26T20:04+0300

yaşam

banu alkan

oyuncu

beyin kanaması

tansiyon

şeker

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102583/62/1025836261_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_2d06f4ae5a5ed8114f42799b5d73339a.jpg

Türk sinemasının önemli figürlerinden oyuncu Banu Alkan geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.Banu Alkan neden rahatsızlandı?Alkan'ın yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı yüzünden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyonu ve şekeri zor da olsa kontrol altına alınmıştı. Büyük bir tehlike atlatan Afrodit, 1 hafta aranın ardından yeniden kontrole gitti ve sonuçlar temiz çıktı.Banu Alkan rahatsızlığını paylaştıBanu Alkan Kanal D'ye yaptığı açıklamada, "Evet gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım." ifadelerini kullandı.Yemek yerken fenalaştıArkadaşlarıyla yemeğe gittiğini belirten Alkan, "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. Teğet diyorum ben buna gerçekten de teğet geçti. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/banu-alkan-hastaneye-kaldirildi-tehlikeyi-atlatti-mi-beyin-kanamasi-iddialari-dogru-mu-aciklama-1092959829.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

banu alkan, banu alkana ne oldu, banu alkan beyin kanaması