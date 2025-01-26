https://anlatilaninotesi.com.tr/20250126/banu-alkan-neler-yasadigini-anlatti-saglik-durumu-nasil-1093067064.html
Banu Alkan neler yaşadığını anlattı: Sağlık durumu nasıl?
Banu Alkan neler yaşadığını anlattı: Sağlık durumu nasıl?
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının “Afrodit” lakaplı yıldızı Banu Alkan'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. 2-3 gün hastanede kalan Banu Alkan ilk kez konuştu. Afrodit... 26.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-26T20:03+0300
2025-01-26T20:03+0300
2025-01-26T20:04+0300
yaşam
banu alkan
oyuncu
beyin kanaması
tansiyon
şeker
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Türk sinemasının önemli figürlerinden oyuncu Banu Alkan geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.Banu Alkan neden rahatsızlandı?Alkan'ın yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı yüzünden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyonu ve şekeri zor da olsa kontrol altına alınmıştı. Büyük bir tehlike atlatan Afrodit, 1 hafta aranın ardından yeniden kontrole gitti ve sonuçlar temiz çıktı.Banu Alkan rahatsızlığını paylaştıBanu Alkan Kanal D'ye yaptığı açıklamada, "Evet gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım." ifadelerini kullandı.Yemek yerken fenalaştıArkadaşlarıyla yemeğe gittiğini belirten Alkan, "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. Teğet diyorum ben buna gerçekten de teğet geçti. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/banu-alkan-hastaneye-kaldirildi-tehlikeyi-atlatti-mi-beyin-kanamasi-iddialari-dogru-mu-aciklama-1092959829.html
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banu alkan, banu alkana ne oldu, banu alkan beyin kanaması
banu alkan, banu alkana ne oldu, banu alkan beyin kanaması
Banu Alkan neler yaşadığını anlattı: Sağlık durumu nasıl?
20:03 26.01.2025 (güncellendi: 20:04 26.01.2025)
Türk sinemasının “Afrodit” lakaplı yıldızı Banu Alkan'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti. 2-3 gün hastanede kalan Banu Alkan ilk kez konuştu. Afrodit neler yaşadığını anlattı ve "Teğet diyorum ben buna gerçekten de teğet geçti." ifadelerini kullandı.
Türk sinemasının önemli figürlerinden oyuncu Banu Alkan geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.
Banu Alkan neden rahatsızlandı?
Alkan'ın yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı yüzünden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Tansiyonu ve şekeri zor da olsa kontrol altına alınmıştı. Büyük bir tehlike atlatan Afrodit, 1 hafta aranın ardından yeniden kontrole gitti ve sonuçlar temiz çıktı.
Banu Alkan rahatsızlığını paylaştı
Banu Alkan Kanal D'ye yaptığı açıklamada, "Evet gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım." ifadelerini kullandı.
Arkadaşlarıyla yemeğe gittiğini belirten Alkan, "Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. Teğet diyorum ben buna gerçekten de teğet geçti. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evindeyim." dedi.