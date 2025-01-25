https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yeni-abd-savunma-bakani-hegseth-pentagonun-uc-ana-onceligini-acikladi-1093054877.html

Yeni ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladı

Yeni ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladığı konuşmasında neler yapılması gerektiğini anlattı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T22:00+0300

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2025-01-25T22:00+0300

dünya

pete hegseth

abd

pentagon

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Eski Fox TV sunucusu ve ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı konuşmada Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladı. Savunma sanayinin reforme edilmesi, satın alma sisteminin basitleştirilmesi, mali denetimlerin yapılması ve yeni teknolojilerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hegseth, özellikle Hindistan-Pasifik bölgesinde Çin'i caydırmak için müttefiklerle iş birliğini artırmanın da öncelikler arasında olduğunu belirtti. Hegseth, Başkan Donald Trump'ın askeri çatışmaları sona erdirme ve temel tehditlere odaklanma politikasını desteklediğini ifade ederek, "Düşmanlarımız uyarıldı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/tum-muslumanlari-oludurun-dedigi-iddia-edilen--eski-tv-sunucusu-pete-hegseth-1-oy-ile-abd-savunma-1093042172.html

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