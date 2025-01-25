https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yeni-abd-savunma-bakani-hegseth-pentagonun-uc-ana-onceligini-acikladi-1093054877.html
Yeni ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladı
Yeni ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladığı konuşmasında neler yapılması gerektiğini anlattı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T22:00+0300
2025-01-25T22:00+0300
2025-01-25T22:00+0300
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Eski Fox TV sunucusu ve ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı konuşmada Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladı. Savunma sanayinin reforme edilmesi, satın alma sisteminin basitleştirilmesi, mali denetimlerin yapılması ve yeni teknolojilerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hegseth, özellikle Hindistan-Pasifik bölgesinde Çin'i caydırmak için müttefiklerle iş birliğini artırmanın da öncelikler arasında olduğunu belirtti. Hegseth, Başkan Donald Trump'ın askeri çatışmaları sona erdirme ve temel tehditlere odaklanma politikasını desteklediğini ifade ederek, "Düşmanlarımız uyarıldı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/tum-muslumanlari-oludurun-dedigi-iddia-edilen--eski-tv-sunucusu-pete-hegseth-1-oy-ile-abd-savunma-1093042172.html
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pete hegseth, abd, pentagon
pete hegseth, abd, pentagon
Yeni ABD Savunma Bakanı Hegseth, Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladı
ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladığı konuşmasında neler yapılması gerektiğini anlattı.
Eski Fox TV sunucusu ve ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth, yaptığı konuşmada Pentagon'un üç ana önceliğini açıkladı. Savunma sanayinin reforme edilmesi, satın alma sisteminin basitleştirilmesi, mali denetimlerin yapılması ve yeni teknolojilerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Hegseth, özellikle Hindistan-Pasifik bölgesinde Çin'i caydırmak için müttefiklerle iş birliğini artırmanın da öncelikler arasında olduğunu belirtti.
Hegseth, Başkan Donald Trump'ın askeri çatışmaları sona erdirme ve temel tehditlere odaklanma politikasını desteklediğini ifade ederek, "Düşmanlarımız uyarıldı" dedi.