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'Tüm Müslümanları öldürün' dediği iddia edilen eski TV sunucusu Pete Hegseth, 1 oy ile ABD Savunma Bakanı seçildi
'Tüm Müslümanları öldürün' dediği iddia edilen eski TV sunucusu Pete Hegseth, 1 oy ile ABD Savunma Bakanı seçildi
Sputnik Türkiye
Eski Fox TV sunucusu Pete Hegseth, Senato’da yapılan oylamada 50’ye karşı 51 oyla ABD Savunma Bakanı seçildi. Tartışmalı geçmişi ve hakkındaki iddialara rağmen... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T11:34+0300
2025-01-25T11:36+0300
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ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği eski Fox TV sunucusu Pete Hegseth, Senato’da yapılan oylamada 50’ye karşı 51 oyla ABD Savunma Bakanı olarak onaylandı.Senato’da gerçekleştirilen oylamada, 44 yaşındaki Hegseth, Cumhuriyetçilerin 53 sandalyeyle çoğunlukta olduğu mecliste 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyu alarak bakanlık görevine getirildi. Cumhuriyetçi senatörlerden Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine) ve Mitch McConnell (Kentucky) 'hayır' oyu kullandı. Oylama 50-50 eşitlikle sonuçlanırken, Başkan Yardımcısı JD Vance, Hegseth lehine oy kullanarak eşitliği bozdu ve atamayı kesinleştirdi.Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in ardından Trump kabinesinde Senato tarafından onaylanan üçüncü isim oldu.Geçmişi sorunlarla doluEski bir asker ve Fox TV sunucusu olan Pete Hegseth’in, Savunma Bakanlığı görevine aday gösterilmesi çeşitli tartışmalara yol açtı. Hegseth’in pozisyona uygunluğu sorgulanırken, geçmişte kendisi hakkında ortaya çıkan iddialar gündemi meşgul etti.Hegseth’in 2017 yılında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar medyaya yansıdı. İsmi açıklanmayan kadın, olayın California’daki bir otel odasında yaşandığını polise bildirmişti. Hegseth, suçlamaları reddederek olayın “rızaya dayalı” olduğunu savundu. Ancak Senato’daki yazılı açıklamasında, kadına 50 bin dolar ödediğini itiraf etti.Bunun yanında, Hegseth’in işe alkollü gittiği ve 2015 yılında bir gaziler etkinliğinde sarhoşken “Tüm Müslümanları öldürün” şeklinde bağırdığı da iddia edilmişti. Bu tartışmalı geçmişe rağmen Hegseth, Senato’nun onayını alarak ABD Savunma Bakanlığı görevine getirildi.
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abd, fox tv, savunma bakanlığı, pete hegseth, müslüman, asker, senato, başkan, donald trump
abd, fox tv, savunma bakanlığı, pete hegseth, müslüman, asker, senato, başkan, donald trump

'Tüm Müslümanları öldürün' dediği iddia edilen eski TV sunucusu Pete Hegseth, 1 oy ile ABD Savunma Bakanı seçildi

11:34 25.01.2025 (güncellendi: 11:36 25.01.2025)
© AP Photo / Evan VucciPete Hegseth
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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Eski Fox TV sunucusu Pete Hegseth, Senato’da yapılan oylamada 50’ye karşı 51 oyla ABD Savunma Bakanı seçildi. Tartışmalı geçmişi ve hakkındaki iddialara rağmen Hegseth, Başkan Yardımcısı JD Vance’in oyu ile kıl payı onay aldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı için aday gösterdiği eski Fox TV sunucusu Pete Hegseth, Senato’da yapılan oylamada 50’ye karşı 51 oyla ABD Savunma Bakanı olarak onaylandı.
Senato’da gerçekleştirilen oylamada, 44 yaşındaki Hegseth, Cumhuriyetçilerin 53 sandalyeyle çoğunlukta olduğu mecliste 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyu alarak bakanlık görevine getirildi. Cumhuriyetçi senatörlerden Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine) ve Mitch McConnell (Kentucky) 'hayır' oyu kullandı. Oylama 50-50 eşitlikle sonuçlanırken, Başkan Yardımcısı JD Vance, Hegseth lehine oy kullanarak eşitliği bozdu ve atamayı kesinleştirdi.
Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve CIA Direktörü John Ratcliffe’in ardından Trump kabinesinde Senato tarafından onaylanan üçüncü isim oldu.

Geçmişi sorunlarla dolu

Eski bir asker ve Fox TV sunucusu olan Pete Hegseth’in, Savunma Bakanlığı görevine aday gösterilmesi çeşitli tartışmalara yol açtı. Hegseth’in pozisyona uygunluğu sorgulanırken, geçmişte kendisi hakkında ortaya çıkan iddialar gündemi meşgul etti.
Hegseth’in 2017 yılında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar medyaya yansıdı. İsmi açıklanmayan kadın, olayın California’daki bir otel odasında yaşandığını polise bildirmişti. Hegseth, suçlamaları reddederek olayın “rızaya dayalı” olduğunu savundu. Ancak Senato’daki yazılı açıklamasında, kadına 50 bin dolar ödediğini itiraf etti.
Bunun yanında, Hegseth’in işe alkollü gittiği ve 2015 yılında bir gaziler etkinliğinde sarhoşken “Tüm Müslümanları öldürün” şeklinde bağırdığı da iddia edilmişti. Bu tartışmalı geçmişe rağmen Hegseth, Senato’nun onayını alarak ABD Savunma Bakanlığı görevine getirildi.
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