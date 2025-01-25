https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/banka-ve-kredi-kartlarinda-yeni-donem-ekkdan-troy-kart-aciklamasi-1093038547.html

Banka ve kredi kartlarında yeni dönem: EKK'dan 'TROY kart' açıklaması

Banka ve kredi kartlarında yeni dönem: EKK'dan 'TROY kart' açıklaması

Sputnik Türkiye

TROY kart kullanımını artırmaya yönelik geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atıldı. Kamu bankaları ve kamu kurumları artık ödeme işlemlerini yerli altyapıyla... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T08:34+0300

2025-01-25T08:34+0300

2025-01-25T08:34+0300

ekonomi

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

troy

kart

kredi kartı

banka kartı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089290960_17:0:646:354_1920x0_80_0_0_a83e0c4b19957427394ada9f9f7e02ba.jpg

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY kartın yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapıyla gerçekleştirilecek. Yeni kart ve kart yenileme taleplerinde, aksi belirtilmediği sürece TROY ödeme sistemi kullanılacak.Buna göre; emekli maaş ödemeleri, kredi ve burs ücretleri, sosyal yardım ödemeleri gibi tüm kamu kaynaklı ödemeler, yerli ödeme sistemine entegre edilecek. Böylece hem ekonominin yerelleştirilmesi hem de finansal altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan açıklamaEkonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) toplantısında, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) ile ilgili alınan kararlar değerlendirildi ve bu kapsamda atılacak adımlara dair yol haritası paylaşıldı.Toplantıda, ekonomiyi güçlendirmek adına yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yapısal reformların durumu ele alınırken, enflasyonla mücadele ve kapsayıcı büyüme için izlenecek bütüncül politikaların detayları konuşuldu.EKK’dan yapılan açıklamada, “TROY’un yaygınlaştırılması için tüm kurumlarımız iş birliği içinde hareket edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, daha adil bir gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.TROY kart nerelerde kullanılabilir?Ekim 2023 itibarıyla, TROY kart, 55 banka ve elektronik para kuruluşu üyesiyle yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/ev-almayi-planlayanlar-dikkat-konut-kredisi-faizleri-dustu-1-milyon-tlnin-aylik-odemesi-belli-oldu-1093038207.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), troy, kart, kredi kartı, banka kartı