https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/banka-ve-kredi-kartlarinda-yeni-donem-ekkdan-troy-kart-aciklamasi-1093038547.html
Banka ve kredi kartlarında yeni dönem: EKK'dan 'TROY kart' açıklaması
Banka ve kredi kartlarında yeni dönem: EKK'dan 'TROY kart' açıklaması
Sputnik Türkiye
TROY kart kullanımını artırmaya yönelik geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atıldı. Kamu bankaları ve kamu kurumları artık ödeme işlemlerini yerli altyapıyla... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T08:34+0300
2025-01-25T08:34+0300
2025-01-25T08:34+0300
ekonomi
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)
troy
kart
kredi kartı
banka kartı
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Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY kartın yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapıyla gerçekleştirilecek. Yeni kart ve kart yenileme taleplerinde, aksi belirtilmediği sürece TROY ödeme sistemi kullanılacak.Buna göre; emekli maaş ödemeleri, kredi ve burs ücretleri, sosyal yardım ödemeleri gibi tüm kamu kaynaklı ödemeler, yerli ödeme sistemine entegre edilecek. Böylece hem ekonominin yerelleştirilmesi hem de finansal altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan açıklamaEkonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) toplantısında, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) ile ilgili alınan kararlar değerlendirildi ve bu kapsamda atılacak adımlara dair yol haritası paylaşıldı.Toplantıda, ekonomiyi güçlendirmek adına yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yapısal reformların durumu ele alınırken, enflasyonla mücadele ve kapsayıcı büyüme için izlenecek bütüncül politikaların detayları konuşuldu.EKK’dan yapılan açıklamada, “TROY’un yaygınlaştırılması için tüm kurumlarımız iş birliği içinde hareket edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, daha adil bir gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.TROY kart nerelerde kullanılabilir?Ekim 2023 itibarıyla, TROY kart, 55 banka ve elektronik para kuruluşu üyesiyle yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/ev-almayi-planlayanlar-dikkat-konut-kredisi-faizleri-dustu-1-milyon-tlnin-aylik-odemesi-belli-oldu-1093038207.html
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ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), troy, kart, kredi kartı, banka kartı
ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), troy, kart, kredi kartı, banka kartı
Banka ve kredi kartlarında yeni dönem: EKK'dan 'TROY kart' açıklaması
TROY kart kullanımını artırmaya yönelik geçtiğimiz günlerde önemli bir adım atıldı. Kamu bankaları ve kamu kurumları artık ödeme işlemlerini yerli altyapıyla gerçekleştirecek. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun dün gerçekleştirildiği toplantıda ise yol haritası belli oldu.
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Türkiye’nin yerli ödeme sistemi TROY kartın yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Bu kapsamda, kamu bankaları ve kamu kurumlarının ödeme işlemleri artık yerli altyapıyla gerçekleştirilecek. Yeni kart ve kart yenileme taleplerinde, aksi belirtilmediği sürece TROY ödeme sistemi kullanılacak.
Buna göre; emekli maaş ödemeleri, kredi ve burs ücretleri, sosyal yardım ödemeleri gibi tüm kamu kaynaklı ödemeler, yerli ödeme sistemine entegre edilecek. Böylece hem ekonominin yerelleştirilmesi hem de finansal altyapının güçlendirilmesi hedefleniyor.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan açıklama
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) toplantısında, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi (TROY) ile ilgili alınan kararlar değerlendirildi ve bu kapsamda atılacak adımlara dair yol haritası paylaşıldı.
Toplantıda, ekonomiyi güçlendirmek adına yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yapısal reformların durumu ele alınırken, enflasyonla mücadele ve kapsayıcı büyüme için izlenecek bütüncül politikaların detayları konuşuldu.
EKK’dan yapılan açıklamada, “TROY’un yaygınlaştırılması için tüm kurumlarımız iş birliği içinde hareket edecek. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, daha adil bir gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.
TROY kart nerelerde kullanılabilir?
Ekim 2023 itibarıyla, TROY kart, 55 banka ve elektronik para kuruluşu üyesiyle yurt içinde tüm ATM, POS ve e-ticaret işlemlerinde kullanılabiliyor.
Taksit imkânı:
TROY kart, bankaların anlaşmalı iş yerlerinde taksitli alışveriş imkânı sunuyor.
Puan kazanma ve sadakat programları:
TROY kullanıcıları, bankaların puan ve sadakat programlarından faydalanabiliyor.
Yurt dışı işlemler:
Kartın arka yüzündeki uluslararası ödeme sistemleri logoları sayesinde, TROY kart yurt dışında da kullanılabiliyor.