https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/boludaki-yangin-faciasinda-grand-kartal-otelin-sahibinin-skandal-sozleri-ortaya-cikti-tutuklu-1093040480.html

Bolu'daki yangın faciasında Grand Kartal Otel'in sahibinin 'skandal' sözleri ortaya çıktı: Tutuklu sayısı 9'a çıktı

Bolu'daki yangın faciasında Grand Kartal Otel'in sahibinin 'skandal' sözleri ortaya çıktı: Tutuklu sayısı 9'a çıktı

Sputnik Türkiye

Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybederken, soruşturma derinleştikçe ihmal zinciri ortaya çıkıyor. Ergül'ün "Şimdi bunları... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T10:37+0300

2025-01-25T10:37+0300

2025-01-25T10:40+0300

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Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciası, yalnızca can kayıplarıyla değil, ardında bıraktığı ihmaller zinciriyle de gündemde. Soruşturma kapsamında tutuklanan otelin sahibi Halit Ergül’ün, eşi Emine Murtazaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu ile birlikte oteli işlettiği ortaya çıktı.Hürriyet’in haberine göre, Grand Kartal Otel’in yönetim kurulunda Ergül ailesi 2027 yılına kadar söz sahibi. Aile üyelerinin yaz döneminde Gazelle SPA’da, kış döneminde ise Grand Kartal’da konakladığı ve otelin işletmesinde etkin rol oynadığı öğrenildi.Yangın sırasında özel katta konakladılarFacia sırasında otelde bulunan Ergül’ün kızlarının, çocuklarıyla birlikte otelin kral dairesi olarak bilinen suit katta kaldığı belirtildi. İddialara göre, bu odalar aile için özel olarak düzenlenmiş ve yanmaya dayanıklı kumaşlarla donatılmıştı.Yangının ardından Ceyda Hacıbekiroğlu’nun sosyal medyada yaptığı “hassasiyet” paylaşımı ise tepkilere yol açtı. Gelen eleştiriler sonrası Hacıbekiroğlu’nun hesabını kapattı.'Sezon bitsin, öyle yaparız' iddiasıBolu Belediyesi'nin itfaiye raporunda otelle ilgili tam 8 farklı yangın güvenliği eksikliği sıralandı. İddialara göre, otel sahibi Halit Ergül'ün, Bolu Belediyesi'nin yangın denetleme raporundaki 8 eksikliği görünce, “Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getirmemiz mümkün değil. Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim” dediği öne sürüldü.Raporda şu eksiklikler yer aldı:Tutuklu sayısı 9'a çıktıÖte yandan, otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/kartalkaya-otel-yanginin-basladigi-ilk-anlarin-goruntuleri-ortaya-cikti-1093038417.html

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