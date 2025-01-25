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Yangın felaketiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel: Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz
Yangın felaketiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel: Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, önümüzdeki hafta mecliste... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir'de çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili konuştu. Özel, "Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz." dedi.Meclisi çalışmaya davet ettiYangın felaketi sonrasında Bolu'da incelemelerde bulunduklarını ve bilgi aldıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclisin çalışması lazım."Özel, yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti. Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Özel, "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz." diye konuştu.Ayşe Barım soruşturmasını da dikkatle takip edeceğizMenajer Ayşe Barım'ın gözaltı sürecine de vurgu yapan Özel, "12 yıl önceki Gezi Parkı protestolarına katılım üzerinden gözaltına alınıyor. O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Yoksa bugün iktidara çok yakın isimler o gün gezideydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair." ifadelerini kullandı.Bu soruşturmayla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında 5 kişilik bir hukukçu milletvekili heyetini görevlendirdiklerini aktaran Özel, süreci dikkatle takip edeceklerini sözlerine ekledi.
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Yangın felaketiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel: Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz

16:31 25.01.2025
© AA / Beyza CömertÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AA / Beyza Cömert
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Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, önümüzdeki hafta mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini belirtti.
İzmir'de çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili konuştu. Özel, "Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz." dedi.

Meclisi çalışmaya davet etti

Yangın felaketi sonrasında Bolu'da incelemelerde bulunduklarını ve bilgi aldıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclisin çalışması lazım."
Özel, yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti. Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Özel, "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz." diye konuştu.

Ayşe Barım soruşturmasını da dikkatle takip edeceğiz

Menajer Ayşe Barım'ın gözaltı sürecine de vurgu yapan Özel, "12 yıl önceki Gezi Parkı protestolarına katılım üzerinden gözaltına alınıyor. O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Yoksa bugün iktidara çok yakın isimler o gün gezideydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair." ifadelerini kullandı.
Bu soruşturmayla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında 5 kişilik bir hukukçu milletvekili heyetini görevlendirdiklerini aktaran Özel, süreci dikkatle takip edeceklerini sözlerine ekledi.
Kartalkaya Kayak Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
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