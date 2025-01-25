https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/yangin-felaketiyle-ilgili-konusan-chp-genel-baskani-ozel-mecliste-bir-arastirma-komisyonu-1093050461.html
Yangın felaketiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel: Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz
Yangın felaketiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel: Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, önümüzdeki hafta mecliste... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T16:31+0300
2025-01-25T16:31+0300
2025-01-25T16:31+0300
türkiye
özgür özel
kartalkaya kayak merkezi
kartalkaya
chp
ayşe barım
türkiye
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İzmir'de çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili konuştu. Özel, "Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz." dedi.Meclisi çalışmaya davet ettiYangın felaketi sonrasında Bolu'da incelemelerde bulunduklarını ve bilgi aldıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclisin çalışması lazım."Özel, yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti. Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Özel, "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz." diye konuştu.Ayşe Barım soruşturmasını da dikkatle takip edeceğizMenajer Ayşe Barım'ın gözaltı sürecine de vurgu yapan Özel, "12 yıl önceki Gezi Parkı protestolarına katılım üzerinden gözaltına alınıyor. O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Yoksa bugün iktidara çok yakın isimler o gün gezideydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair." ifadelerini kullandı.Bu soruşturmayla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında 5 kişilik bir hukukçu milletvekili heyetini görevlendirdiklerini aktaran Özel, süreci dikkatle takip edeceklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/adalet-bakani-tunc-korsan-metni-rapor-diye-paylastilar-sorumsuzluk-ve-vicdansizliktir--1093025089.html
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özgür özel, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, chp, ayşe barım, türkiye
özgür özel, kartalkaya kayak merkezi, kartalkaya, chp, ayşe barım, türkiye
Yangın felaketiyle ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Özel: Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz
Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, önümüzdeki hafta mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceklerini belirtti.
İzmir'de çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili konuştu. Özel, "Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz." dedi.
Meclisi çalışmaya davet etti
Yangın felaketi sonrasında Bolu'da incelemelerde bulunduklarını ve bilgi aldıklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Böyle bir facianın mazereti olamaz, burada sorumlular bulunup en ağır şekilde cezalandırılmalı, bunun tekrar etmemesi için ne gerekiyorsa yapılmalı. Önümüzdeki hafta Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz. Mevzuatta ne eksik var, yetkilerde ne eksiklikler var? Bir yerlerde bir şeyin aksadığı kesin. O yüzden bir daha bu acının yaşanmaması için bütün yetki paylaşımları, bütün aksayan noktalar ne varsa üzerinde Meclisin çalışması lazım."
Özel, yangınla ilgili oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmasını ve süreci dikkatle takip ettiklerini belirtti. Adaletin sağlanmasını ve suçluların cezalandırılmasını istediklerini ifade eden Özel, "Adalete müdahale olduğunda, bu müdahalenin karşısında dururuz." diye konuştu.
Ayşe Barım soruşturmasını da dikkatle takip edeceğiz
Menajer Ayşe Barım'ın gözaltı sürecine de vurgu yapan Özel, "12 yıl önceki Gezi Parkı protestolarına katılım üzerinden gözaltına alınıyor. O gün katılan ve bugün tutumu aynı şekilde devam eden kişiler de sorguya çağrılıyor. Yoksa bugün iktidara çok yakın isimler o gün gezideydi. Hiçbirine kimsenin bir şey sorduğu yok. Demek ki sorun o güne dair değil, bugüne dair." ifadelerini kullandı.
Bu soruşturmayla ilgili CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında 5 kişilik bir hukukçu milletvekili heyetini görevlendirdiklerini aktaran Özel, süreci dikkatle takip edeceklerini sözlerine ekledi.