https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/adalet-bakani-tunc-korsan-metni-rapor-diye-paylastilar-sorumsuzluk-ve-vicdansizliktir--1093025089.html

Adalet Bakanı Tunç: Korsan metni rapor diye paylaştılar. Sorumsuzluk ve vicdansızlıktır

Adalet Bakanı Tunç: Korsan metni rapor diye paylaştılar. Sorumsuzluk ve vicdansızlıktır

Sputnik Türkiye

Kartalkaya'da yangın felaketiyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporunun 'korsan metin' olduğunu söyledi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T17:22+0300

2025-01-24T17:22+0300

2025-01-24T17:22+0300

türkiye

kartalkaya

özgür özel

yılmaz tunç

adalet bakanı

chp genel başkanlığı

kartalkaya kayak merkezi

grand kartal oteli

yangın

bilirkişi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/15/1092894314_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ffa23c2435db607cbfb6f42b1f8f700e.jpg

Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'e ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, rapor için 'korsan' ifadesini kullandı. Bakan Tunç, "Hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki yangına ilişkin CHP lideri Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporu hakkında açıklama yaptı.'Suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası' Tunç, şu ifadeleri kulandı:"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz. Korsan metni rapor diye paylaştılarİstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez. Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-yangin-felaketiyle-ilgili-gozaltina-alinan-supheliler-adliyede-otel-sahibi-halit-1093024829.html

türkiye

kartalkaya

chp genel başkanlığı

kartalkaya kayak merkezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartalkaya, özgür özel, yılmaz tunç, adalet bakanı, chp genel başkanlığı, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın, bilirkişi, bilirkişi raporu