https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/adalet-bakani-tunc-korsan-metni-rapor-diye-paylastilar-sorumsuzluk-ve-vicdansizliktir--1093025089.html
Adalet Bakanı Tunç: Korsan metni rapor diye paylaştılar. Sorumsuzluk ve vicdansızlıktır
Adalet Bakanı Tunç: Korsan metni rapor diye paylaştılar. Sorumsuzluk ve vicdansızlıktır
Sputnik Türkiye
Kartalkaya'da yangın felaketiyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporunun 'korsan metin' olduğunu söyledi. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T17:22+0300
2025-01-24T17:22+0300
2025-01-24T17:22+0300
türkiye
kartalkaya
özgür özel
yılmaz tunç
adalet bakanı
chp genel başkanlığı
kartalkaya kayak merkezi
grand kartal oteli
yangın
bilirkişi
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Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'e ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, rapor için 'korsan' ifadesini kullandı. Bakan Tunç, "Hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki yangına ilişkin CHP lideri Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporu hakkında açıklama yaptı.'Suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası' Tunç, şu ifadeleri kulandı:"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz. Korsan metni rapor diye paylaştılarİstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez. Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/kartalkayadaki-yangin-felaketiyle-ilgili-gozaltina-alinan-supheliler-adliyede-otel-sahibi-halit-1093024829.html
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kartalkaya
chp genel başkanlığı
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kartalkaya, özgür özel, yılmaz tunç, adalet bakanı, chp genel başkanlığı, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın, bilirkişi, bilirkişi raporu
kartalkaya, özgür özel, yılmaz tunç, adalet bakanı, chp genel başkanlığı, kartalkaya kayak merkezi, grand kartal oteli, yangın, bilirkişi, bilirkişi raporu
Adalet Bakanı Tunç: Korsan metni rapor diye paylaştılar. Sorumsuzluk ve vicdansızlıktır
Kartalkaya'da yangın felaketiyle ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporunun 'korsan metin' olduğunu söyledi.
Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'e ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporu hakkında açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, rapor için 'korsan' ifadesini kullandı. Bakan Tunç, "Hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki yangına ilişkin CHP lideri Özgür Özel'in yayınladığı bilirkişi raporu hakkında açıklama yaptı.
'Suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası'
Tunç, şu ifadeleri kulandı:
"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir. Soruşturmada yangının çıkış noktası ile ilgili elde edilen yeni belge ve bulgular ile kamera görüntüleri çerçevesinde; yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makina Fakültesi ve İnşaat Fakültesi’nde görev yapan öğretim üyesi akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.
Korsan metni rapor diye paylaştılar
Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır. Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır. 78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir?
İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir? Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir. Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez. Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir. Milletimiz müsterih olsun. Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. 78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır."