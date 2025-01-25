https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/usakspor-takim-otobusune-tasli-saldiri-bir-kisi-yaralandi-1093055231.html
Uşakspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Uşakspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Uşakspor takım otobüsü Balıkesir'den deplasmandan dönerken taşlı saldırıya uğradı. Bir kişi yaralandı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T22:15+0300
2025-01-25T22:15+0300
2025-01-25T22:15+0300
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Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Uşakspor'un takım otobüsünün Balıkesir'den deplasmandan döndüğü sırada taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi yaralandı. Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, ytakım otobüslerinin Balıkesirspor deplasmanından döndüğü sırada Balıkesir-Manisa kara yolunda taşlı saldırıya uğradığını belirtti. Saldırıda Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'nın yaralandığını aktaran Kurnaz, şunları kaydetti:"Bu yapılan alçakça saldırı tamamen insanlık dışı bir davranıştır. Hiçbirimiz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu yapanların da sporla, taraftarlıkla ilgisi yoktur. Uşakspor camiasına geçmiş olsun diyor, saldırıda yaralanan Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı'ya acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı yapanların bir an önce emniyet güçlerimiz tarafından bulunup, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu saldırıyı sadece kulübümüze değil, Türk futboluna yapılmış bir saldırı olarak addediyor ve sorumluların yakalanıp bir an önce hak ettikleri cezayı almaları için Uşakspor yönetimi olarak olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/maskot-hakeme-saldirdi-kanka-ilk-macinda-gozaltina-alindi-1092433627.html
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uşak, uşakspor, balıkesirspor, saldırı
Uşakspor takım otobüsüne taşlı saldırı: Bir kişi yaralandı
Uşakspor takım otobüsü Balıkesir'den deplasmandan dönerken taşlı saldırıya uğradı. Bir kişi yaralandı.
Nesine 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Uşakspor'un takım otobüsünün Balıkesir'den deplasmandan döndüğü sırada taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda bir kişi yaralandı.
Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, ytakım otobüslerinin Balıkesirspor deplasmanından döndüğü sırada Balıkesir-Manisa kara yolunda taşlı saldırıya uğradığını belirtti. Saldırıda Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı'nın yaralandığını aktaran Kurnaz, şunları kaydetti:
"Bu yapılan alçakça saldırı tamamen insanlık dışı bir davranıştır. Hiçbirimiz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunu yapanların da sporla, taraftarlıkla ilgisi yoktur. Uşakspor camiasına geçmiş olsun diyor, saldırıda yaralanan Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı'ya acil şifalar diliyoruz. Bu saldırıyı yapanların bir an önce emniyet güçlerimiz tarafından bulunup, adalete teslim edilmesini bekliyoruz. Bu saldırıyı sadece kulübümüze değil, Türk futboluna yapılmış bir saldırı olarak addediyor ve sorumluların yakalanıp bir an önce hak ettikleri cezayı almaları için Uşakspor yönetimi olarak olayın takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz."