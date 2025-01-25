https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/unlu-teknik-direktor-pep-guardiola-mourinhoyu-simdi-cok-daha-iyi-anliyorum--1093048080.html

Ünlü Teknik Direktör Pep Guardiola: Mourinho’yu şimdi çok daha iyi anlıyorum

Ünlü Teknik Direktör Pep Guardiola: Mourinho’yu şimdi çok daha iyi anlıyorum

Sputnik Türkiye

Pep Guardiola, ligi ilk 4’te bitirmenin şampiyonluk gibi olacağını belirterek, “Mourinho’yu şimdi çok daha iyi anlıyorum” dedi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T15:17+0300

2025-01-25T15:17+0300

2025-01-25T15:17+0300

spor

manchester city

chelsea

barcelona

dünya kupası

pep guardiola

jose mourinho

fenerbahçe

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103238/03/1032380365_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_b7f9240c76c2ccc189d7f7793f7bb481.jpg

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sezonun zorlu geçtiğini belirten Guardiola, “Bu sezon ligi ilk 4’te bitirmek, şampiyonluk kazanmak gibi olacak. Jose Mourinho, Manchester United’da ligi ikinci sırada bitirmenin kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.Manchester City, Premier Lig’de bu sezon beklentilerin altında bir performans sergiliyor. 22 maçta topladığı 38 puanla 5. sırada yer alan Guardiola’nın ekibi, bugün sahasında Chelsea ile karşılaşacak.Pep Guardiola hangi takımları çalıştırdı?• Barcelona (2008-2012): Guardiola, Barcelona’daki teknik direktörlük kariyerine büyük bir başarıyla başladı. Takımıyla 3 La Liga, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.• Bayern Münih (2013-2016): Guardiola, Alman devi Bayern Münih’in başında 3 Bundesliga şampiyonluğu, 2 DFB-Pokal ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.• Manchester City (2016-günümüz): İngiliz kulübü Manchester City ile Guardiola, 4 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Cup ve 4 EFL Cup gibi önemli başarılar elde etti. Ayrıca 2023’te Manchester City’yi UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini yaşattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/galatasaraydan-dev-hamle-sezonun-transferi-icin-adim-atti-1093039226.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

manchester city, chelsea, barcelona, dünya kupası, pep guardiola, jose mourinho, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası