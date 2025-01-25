https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/unlu-teknik-direktor-pep-guardiola-mourinhoyu-simdi-cok-daha-iyi-anliyorum--1093048080.html
Ünlü Teknik Direktör Pep Guardiola: Mourinho’yu şimdi çok daha iyi anlıyorum
Ünlü Teknik Direktör Pep Guardiola: Mourinho’yu şimdi çok daha iyi anlıyorum
Sputnik Türkiye
Pep Guardiola, ligi ilk 4’te bitirmenin şampiyonluk gibi olacağını belirterek, “Mourinho’yu şimdi çok daha iyi anlıyorum” dedi. 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T15:17+0300
2025-01-25T15:17+0300
2025-01-25T15:17+0300
spor
manchester city
chelsea
barcelona
dünya kupası
pep guardiola
jose mourinho
fenerbahçe
futbol
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sezonun zorlu geçtiğini belirten Guardiola, “Bu sezon ligi ilk 4’te bitirmek, şampiyonluk kazanmak gibi olacak. Jose Mourinho, Manchester United’da ligi ikinci sırada bitirmenin kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.Manchester City, Premier Lig’de bu sezon beklentilerin altında bir performans sergiliyor. 22 maçta topladığı 38 puanla 5. sırada yer alan Guardiola’nın ekibi, bugün sahasında Chelsea ile karşılaşacak.Pep Guardiola hangi takımları çalıştırdı?• Barcelona (2008-2012): Guardiola, Barcelona’daki teknik direktörlük kariyerine büyük bir başarıyla başladı. Takımıyla 3 La Liga, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.• Bayern Münih (2013-2016): Guardiola, Alman devi Bayern Münih’in başında 3 Bundesliga şampiyonluğu, 2 DFB-Pokal ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.• Manchester City (2016-günümüz): İngiliz kulübü Manchester City ile Guardiola, 4 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Cup ve 4 EFL Cup gibi önemli başarılar elde etti. Ayrıca 2023’te Manchester City’yi UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini yaşattı.
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manchester city, chelsea, barcelona, dünya kupası, pep guardiola, jose mourinho, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
manchester city, chelsea, barcelona, dünya kupası, pep guardiola, jose mourinho, fenerbahçe, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası
Ünlü Teknik Direktör Pep Guardiola: Mourinho’yu şimdi çok daha iyi anlıyorum
Pep Guardiola, ligi ilk 4’te bitirmenin şampiyonluk gibi olacağını belirterek, “Mourinho’yu şimdi çok daha iyi anlıyorum” dedi.
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesinde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sezonun zorlu geçtiğini belirten Guardiola, “Bu sezon ligi ilk 4’te bitirmek, şampiyonluk kazanmak gibi olacak. Jose Mourinho, Manchester United’da ligi ikinci sırada bitirmenin kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum” ifadelerini kullandı.
Manchester City, Premier Lig’de bu sezon beklentilerin altında bir performans sergiliyor. 22 maçta topladığı 38 puanla 5. sırada yer alan Guardiola’nın ekibi, bugün sahasında Chelsea ile karşılaşacak.
Pep Guardiola hangi takımları çalıştırdı?
• Barcelona (2008-2012): Guardiola, Barcelona’daki teknik direktörlük kariyerine büyük bir başarıyla başladı. Takımıyla 3 La Liga, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.
• Bayern Münih (2013-2016): Guardiola, Alman devi Bayern Münih’in başında 3 Bundesliga şampiyonluğu, 2 DFB-Pokal ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşadı.
• Manchester City (2016-günümüz): İngiliz kulübü Manchester City ile Guardiola, 4 Premier Lig şampiyonluğu, 2 FA Cup ve 4 EFL Cup gibi önemli başarılar elde etti. Ayrıca 2023’te Manchester City’yi UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini yaşattı.