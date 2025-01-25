https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/galatasaraydan-dev-hamle-sezonun-transferi-icin-adim-atti-1093039226.html
Galatasaray’dan dev hamle: Sezonun transferi için adım attı
Galatasaray’dan dev hamle: Sezonun transferi için adım attı
Sputnik Türkiye
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Roma’nın sezon başında 25.6 milyon euroya kadrosuna kattığı Matias Soule’yi radarına aldı. Roma, sezon başında... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T09:07+0300
2025-01-25T09:07+0300
2025-01-25T09:07+0300
spor
galatasaray
roma
transfer
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Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Avrupa basınında çıkan haberlere göre Roma’nın genç yıldızı Matias Soule ile ilgileniyor. Relevo'nun haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Roma'nın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Soule’nin durumunu sordu.25 milyon euro'luk flaş transferMatias Soule, sezon başında Roma’nın Artem Dovbyk transferinden sonra kadrosuna kattığı en pahalı isim oldu. Soule, 25.6 milyon euro bonservis bedeliyle dikkat çekti.Genç yıldız, Roma formasıyla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 19 maçta 864 dakika süre aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/meteorolojiden-istanbul-dahil-24-il-icin-uyari-hava-bir-anda-degisecek-saganak-ve-soguk-geri-1093036490.html
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galatasaray, roma, transfer
galatasaray, roma, transfer
Galatasaray’dan dev hamle: Sezonun transferi için adım attı
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Roma’nın sezon başında 25.6 milyon euroya kadrosuna kattığı Matias Soule’yi radarına aldı. Roma, sezon başında kadrosuna kattığı Matias Soule için Juventus’a 25.6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Avrupa basınında çıkan haberlere göre Roma’nın genç yıldızı Matias Soule ile ilgileniyor.
Relevo'nun haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Roma'nın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Soule’nin durumunu sordu.
25 milyon euro'luk flaş transfer
Matias Soule, sezon başında Roma’nın Artem Dovbyk transferinden sonra kadrosuna kattığı en pahalı isim oldu. Soule, 25.6 milyon euro bonservis bedeliyle dikkat çekti.
Genç yıldız, Roma formasıyla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 19 maçta 864 dakika süre aldı.