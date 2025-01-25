https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/galatasaraydan-dev-hamle-sezonun-transferi-icin-adim-atti-1093039226.html

Galatasaray’dan dev hamle: Sezonun transferi için adım attı

Galatasaray’dan dev hamle: Sezonun transferi için adım attı

Sputnik Türkiye

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Roma’nın sezon başında 25.6 milyon euroya kadrosuna kattığı Matias Soule’yi radarına aldı. Roma, sezon başında... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T09:07+0300

2025-01-25T09:07+0300

2025-01-25T09:07+0300

spor

galatasaray

roma

transfer

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093001549_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_070eb2cc710ed6b9eabf0d8456f53c70.jpg

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Avrupa basınında çıkan haberlere göre Roma’nın genç yıldızı Matias Soule ile ilgileniyor. Relevo'nun haberine göre sarı-kırmızılı ekip, Roma'nın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Soule’nin durumunu sordu.25 milyon euro'luk flaş transferMatias Soule, sezon başında Roma’nın Artem Dovbyk transferinden sonra kadrosuna kattığı en pahalı isim oldu. Soule, 25.6 milyon euro bonservis bedeliyle dikkat çekti.Genç yıldız, Roma formasıyla bu sezon şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 19 maçta 864 dakika süre aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/meteorolojiden-istanbul-dahil-24-il-icin-uyari-hava-bir-anda-degisecek-saganak-ve-soguk-geri-1093036490.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, roma, transfer