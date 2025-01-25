https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/unlu-oyuncular-ifade-verdi-chp-heyet-gorevlendirdi-1093041736.html
Ünlü oyuncular ifade verdi: CHP heyet görevlendirdi
Ünlü oyuncular ifade verdi: CHP heyet görevlendirdi
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı olayları sırasında oyuncuları protestolara yönlendirdiği iddiasıyla menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T11:14+0300
2025-01-25T11:14+0300
2025-01-25T11:14+0300
türkiye
gezi
gezi parkı
gezi olayları
taksim gezi parkı olayları
soruşturma
chp
oyuncu
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ayşe barım
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Menajer Ayşe Barım, dün 2013 yılında Gezi Parkı olayları sırasında, şirketinde çalışan oyuncuları protestolara yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Barım’a, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlaması yöneltildi.Ünlü Oyuncular adliyede tanık olarak i̇fade verdiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan ifadeye çağrıldı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tanık sıfatıyla ifadeleri alınan sanatçılar, Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak bildiklerini paylaştı.CHP heyet görevlendirdiCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve sanatçıların ifadeye çağrılması sonrası, Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili bir heyet oluşturdu.CHP’den yapılan açıklamaya göre, heyete Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlık ederken, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da ekipte yer alıyor. Heyet, hem süreci yakından takip edecek hem de sanatçılara hukuki destek verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/sirtina-dovme-yaptirmak-icin-masaya-yatti-kalp-krizi-gecirip-hayatini-kaybetti-1093037631.html
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gezi, gezi parkı, gezi olayları, taksim gezi parkı olayları, soruşturma, chp, oyuncu, ifade, ayşe barım
gezi, gezi parkı, gezi olayları, taksim gezi parkı olayları, soruşturma, chp, oyuncu, ifade, ayşe barım
Ünlü oyuncular ifade verdi: CHP heyet görevlendirdi
Gezi Parkı olayları sırasında oyuncuları protestolara yönlendirdiği iddiasıyla menajer Ayşe Barım gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nejat İşler, Mehmet Günsür gibi ünlü isimler tanık olarak ifade verdi. CHP, süreçle ilgili heyet görevlendirdi.
Menajer Ayşe Barım, dün 2013 yılında Gezi Parkı olayları sırasında, şirketinde çalışan oyuncuları protestolara yönlendirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Barım’a, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlaması yöneltildi.
Ünlü Oyuncular adliyede tanık olarak i̇fade verdi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan ifadeye çağrıldı. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından tanık sıfatıyla ifadeleri alınan sanatçılar, Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı olarak bildiklerini paylaştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ayşe Barım’ın gözaltına alınması ve sanatçıların ifadeye çağrılması sonrası, Gezi Parkı soruşturmasıyla ilgili bir heyet oluşturdu.
CHP’den yapılan açıklamaya göre, heyete Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlık ederken, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da ekipte yer alıyor. Heyet, hem süreci yakından takip edecek hem de sanatçılara hukuki destek verecek.