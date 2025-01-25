https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/sirtina-dovme-yaptirmak-icin-masaya-yatti-kalp-krizi-gecirip-hayatini-kaybetti-1093037631.html
Sırtına dövme yaptırmak için masaya yattı, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Sırtına dövme yaptırmak için masaya yattı, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Brezilyalı otomobil tutkunu ve fenomen Ricardo Godoi, sırtını kaplayacak bir dövme yaptırmadan önce aldığı genel anestezi sırasında kalp krizi geçirerek... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T07:08+0300
2025-01-25T07:08+0300
2025-01-25T07:08+0300
yaşam
dövme
kalp krizi
akut kalp krizi
fenomen
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Brezilyalı 'influencer' Ricardo Godoi, vücudunu dövmelerle kaplamak için özel bir hastaneye gitti. 220 binin üzerinde Instagram takipçisi bulunan Godoi, işlem sırasında anestezi altındayken operasyon masasında kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Dövme stüdyosunun sahibi, "Durum hızlı bir şekilde kontrol edildi, kardiyolog çağrıldı ancak başarılı olunamadı. Anestezi ve entübasyon işleminin başında kalp krizi geçirdi ve bu büyük adamın ölümünden hepimiz derin üzüntü duyduk" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/meteorolojiden-istanbul-dahil-24-il-icin-uyari-hava-bir-anda-degisecek-saganak-ve-soguk-geri-1093036490.html
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dövme, kalp krizi, akut kalp krizi, fenomen
dövme, kalp krizi, akut kalp krizi, fenomen
Sırtına dövme yaptırmak için masaya yattı, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Brezilyalı otomobil tutkunu ve fenomen Ricardo Godoi, sırtını kaplayacak bir dövme yaptırmadan önce aldığı genel anestezi sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Brezilyalı 'influencer' Ricardo Godoi, vücudunu dövmelerle kaplamak için özel bir hastaneye gitti. 220 binin üzerinde Instagram takipçisi bulunan Godoi, işlem sırasında anestezi altındayken operasyon masasında kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dövme stüdyosunun sahibi, "Durum hızlı bir şekilde kontrol edildi, kardiyolog çağrıldı ancak başarılı olunamadı. Anestezi ve entübasyon işleminin başında kalp krizi geçirdi ve bu büyük adamın ölümünden hepimiz derin üzüntü duyduk" diye konuştu.