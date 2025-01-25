https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/sirtina-dovme-yaptirmak-icin-masaya-yatti-kalp-krizi-gecirip-hayatini-kaybetti-1093037631.html

Sırtına dövme yaptırmak için masaya yattı, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Sırtına dövme yaptırmak için masaya yattı, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Brezilyalı otomobil tutkunu ve fenomen Ricardo Godoi, sırtını kaplayacak bir dövme yaptırmadan önce aldığı genel anestezi sırasında kalp krizi geçirerek... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T07:08+0300

2025-01-25T07:08+0300

2025-01-25T07:08+0300

yaşam

dövme

kalp krizi

akut kalp krizi

fenomen

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Brezilyalı 'influencer' Ricardo Godoi, vücudunu dövmelerle kaplamak için özel bir hastaneye gitti. 220 binin üzerinde Instagram takipçisi bulunan Godoi, işlem sırasında anestezi altındayken operasyon masasında kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Dövme stüdyosunun sahibi, "Durum hızlı bir şekilde kontrol edildi, kardiyolog çağrıldı ancak başarılı olunamadı. Anestezi ve entübasyon işleminin başında kalp krizi geçirdi ve bu büyük adamın ölümünden hepimiz derin üzüntü duyduk" diye konuştu.

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dövme, kalp krizi, akut kalp krizi, fenomen