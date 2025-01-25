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Tuğba Özay hastanelik oldu: 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz'
Tuğba Özay hastanelik oldu: 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz'
Sputnik Türkiye
Ünlü manken Tuğba Özay, sosyal medya üzerinden İstanbul'dan Denizli'ye yaptığı ziyarette hastanelik olduğunu paylaştı. Özay, sağlık sorunlarının 'chemtrail'... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
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Ünlü manken Tuğba Özay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'dan Denizli'ye yaptığı ziyaretten kısa bir süre sonra hastanelik olduğunu açıkladı. Özay, sağlık sorunlarının nedeninin 'chemtrail' adlı uçaklarından yayılan kimyasallar olduğunu iddia etti. Ünlü manken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
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tuğba özay, acil servis, chemtrail, iddia, hastane, istanbul, denizli, komplo teorisi
tuğba özay, acil servis, chemtrail, iddia, hastane, istanbul, denizli, komplo teorisi

Tuğba Özay hastanelik oldu: 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz'

12:48 25.01.2025
© Fotoğraf : Tuğba Özay InstagramTuğba Özay hastanelik oldu
Tuğba Özay hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© Fotoğraf : Tuğba Özay Instagram
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Ünlü manken Tuğba Özay, sosyal medya üzerinden İstanbul'dan Denizli'ye yaptığı ziyarette hastanelik olduğunu paylaştı. Özay, sağlık sorunlarının 'chemtrail' adlı uçaklardan yayılan belirli kimyasallardan kaynaklandığını öne sürdü.
Ünlü manken Tuğba Özay, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'dan Denizli'ye yaptığı ziyaretten kısa bir süre sonra hastanelik olduğunu açıkladı. Özay, sağlık sorunlarının nedeninin 'chemtrail' adlı uçaklarından yayılan kimyasallar olduğunu iddia etti.

Chemtrail nedir?

Chemtrail (Kimyasal İz), "chemical trail" (kimyasal iz) kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir terimdir ve genellikle uçakların arkasında bıraktığı izlerle ilgili komplo teorilerine atıfta bulunur.

Bu teoriye göre, ticari ya da askeri uçaklar, havaya kasıtlı olarak çeşitli kimyasal maddeler püskürtmekte ve bu maddeler, sağlık sorunları, iklim değişikliği ya da nüfus kontrolü gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

Chemtrail teorisi, bilimsel bir temele dayanmadığı için genel olarak bir komplo teorisi olarak değerlendirilir.

Ünlü manken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

Ben iki gün önce İstanbul'dan Denizli'ye geldim.. Geldiğimde önce hiçbir şeyim yoktu fakat bir süre sonra nefes alamamaya başladım. Eklem yerlerimde garip ağrılar baş gösterdi. Ve dün sabah iyice fenalaşıp hiçbir şekilde nefes alamadım. En son duyduğum 'seni de baban gibi mi kaybedeceğim' diye ağlayan annemin sesiydi.

Acile kaldırıldım ve oraya gittiğimizde doktora direkt şikayetimi belirttim; Ben grip ya da herhangi bir soğuk algınlığı şikayetiyle gelmedim. Havadan saçılan kimyasallara vücudum reaksiyon gösteriyor ve bu sebepten nefes alamıyorum.. Bana tek yapmanız gereken nefesimi açmak dedim.Aynen de dediğim uygulamalar yapıldı hem burundan hem ağızdan oksijen ve ilaçlı nefes verildi. Yaklaşık iki saat içinde düzeldim.

Şu an hastaneler bu tip şikayetlerle gidenlerle dolu, Ve sanıyorsunuz ki virüs kaptınız! Hemen herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor! İlaç veriyorlar fayda etmiyor! Günlerce hatta haftalarca insanlar bu illetten kurtulamıyor!

Arkadaşlar küresel güçler tarafından zehirleniyoruz! #chemtrail yani kimyasal püskürtme ile Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz! Ve bu her insanda farklı tepkimeye yol açıyor!

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