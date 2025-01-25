Tuğba Özay hastanelik oldu: 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz'

Ben iki gün önce İstanbul'dan Denizli'ye geldim.. Geldiğimde önce hiçbir şeyim yoktu fakat bir süre sonra nefes alamamaya başladım. Eklem yerlerimde garip ağrılar baş gösterdi. Ve dün sabah iyice fenalaşıp hiçbir şekilde nefes alamadım. En son duyduğum 'seni de baban gibi mi kaybedeceğim' diye ağlayan annemin sesiydi.

Acile kaldırıldım ve oraya gittiğimizde doktora direkt şikayetimi belirttim; Ben grip ya da herhangi bir soğuk algınlığı şikayetiyle gelmedim. Havadan saçılan kimyasallara vücudum reaksiyon gösteriyor ve bu sebepten nefes alamıyorum.. Bana tek yapmanız gereken nefesimi açmak dedim.Aynen de dediğim uygulamalar yapıldı hem burundan hem ağızdan oksijen ve ilaçlı nefes verildi. Yaklaşık iki saat içinde düzeldim.

Şu an hastaneler bu tip şikayetlerle gidenlerle dolu, Ve sanıyorsunuz ki virüs kaptınız! Hemen herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor! İlaç veriyorlar fayda etmiyor! Günlerce hatta haftalarca insanlar bu illetten kurtulamıyor!

Arkadaşlar küresel güçler tarafından zehirleniyoruz! #chemtrail yani kimyasal püskürtme ile Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz! Ve bu her insanda farklı tepkimeye yol açıyor!