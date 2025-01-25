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Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: Kiev'in Rus varlıklarıyla silah satın alması çatışmanın seyrini değiştirmez
Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: Kiev'in Rus varlıklarıyla silah satın alması çatışmanın seyrini değiştirmez
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Kiev'in dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak silah satın alma olasılığının çatışmada kilit bir rol... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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dondurulmuş rus varlıkları
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e demecinde Kiev'in dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak silah satın alma olasılığının her zaman masada olduğunu ancak bunun çatışmada kilit bir rol oynamayacağını söyledi.Kellogg, “Bu tartışmanın bir parçası çünkü başkana her zaman bütün seçenekleri sunup seçim yapmasını sağlamanız gerekiyor. Her zaman konuştuk bunu, Ukrayna'nın Amerikan silahları satın alabilmesi için Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının kullanılmasını periyodik olarak konuşuyoruz. Bu mozaiğin bir parçası ve tartışılması gerekiyor. Bu parça masada kalmalı, durumu çözecek anahtar parça değil ama tartışılmaya değer” dedi.Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervinin neredeyse tamamı dondurmuştu. Bunun, 200 milyar euro'dan fazlası AB'de, çoğunlukla da dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.Haziran ayında G7 liderleri Kiev yönetimine, geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faizle karşılanacak 50 milyar dolar kredi verilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Ekim ayı sonunda AB Konseyi Ukrayna'ya 45 yıla kadar vadeli 35 milyar euroluk bir krediyi onaylamıştı.Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
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keith kellogg, abd, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, kiev, donald trump, g7, rusya, avrupa birliği, euroclear bank, sergey lavrov, kremlin, fox news
keith kellogg, abd, dondurulmuş rus varlıkları, ukrayna, kiev, donald trump, g7, rusya, avrupa birliği, euroclear bank, sergey lavrov, kremlin, fox news

Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi: Kiev'in Rus varlıklarıyla silah satın alması çatışmanın seyrini değiştirmez

01:22 25.01.2025
© AP Photo / Mariam ZuhaibKeith Kellogg
Keith Kellogg - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kellogg, Kiev'in dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak silah satın alma olasılığının çatışmada kilit bir rol oynamayacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Fox News’e demecinde Kiev'in dondurulmuş Rus varlıklarını kullanarak silah satın alma olasılığının her zaman masada olduğunu ancak bunun çatışmada kilit bir rol oynamayacağını söyledi.
Kellogg, “Bu tartışmanın bir parçası çünkü başkana her zaman bütün seçenekleri sunup seçim yapmasını sağlamanız gerekiyor. Her zaman konuştuk bunu, Ukrayna'nın Amerikan silahları satın alabilmesi için Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının kullanılmasını periyodik olarak konuşuyoruz. Bu mozaiğin bir parçası ve tartışılması gerekiyor. Bu parça masada kalmalı, durumu çözecek anahtar parça değil ama tartışılmaya değer” dedi.
Avrupa Birliği ve G7 ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonunun başlamasından bu yana Rusya'nın yaklaşık 300 milyar euroluk döviz rezervinin neredeyse tamamı dondurmuştu. Bunun, 200 milyar euro'dan fazlası AB'de, çoğunlukla da dünyanın en büyük takas ve mutabakat sistemlerinden biri olan Belçika'nın Euroclear şirketinin hesaplarında tutuluyor.
Haziran ayında G7 liderleri Kiev yönetimine, geri ödemesi dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilecek faizle karşılanacak 50 milyar dolar kredi verilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Ekim ayı sonunda AB Konseyi Ukrayna'ya 45 yıla kadar vadeli 35 milyar euroluk bir krediyi onaylamıştı.
Kremlin, bu tür kararların kabul edilmesinin “tüm uluslararası hukuk kurallarının ihlali yönünde atılan yeni bir adım” olduğunu açıklamıştı. Rus varlıkların Avrupa’da dondurulması için ‘hırsızlık’ nitelendirmesinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’da Rus varlıklarına el konması durumunda aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu. Lavrov, “Batı ülkelerinin Rusya’da tuttuğu parayı iade etmeme fırsatımız var. Hiç şüphe olmasın, biz de misillemede bulunacağız” demişti.
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