https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bati-basini-abd-tum-dis-yardim-programlarinin-finansmanini-askiya-aliyor-1093034840.html

Batı basını: ABD tüm dış yardım programlarının finansmanını askıya alıyor

Batı basını: ABD tüm dış yardım programlarının finansmanını askıya alıyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin Ukrayna da dahil olmak üzere tüm dış yardım programlarının finansmanını 90 gün süreyle askıya alacağı ileri sürüldü. 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T23:58+0300

2025-01-24T23:58+0300

2025-01-24T23:56+0300

dünya

marco rubio

abd dışişleri bakanlığı

dış yardım

finansman

ukrayna

israil

mısır

ürdün

tayvan

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Politico'nun kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna da dahil olmak üzere neredeyse tüm dış yardım programlarının finansmanının 90 gün süreyle askıya alınması talimatı verdi.Haberde, “Talimat, İsrail ve Mısır hariç neredeyse tüm mevcut programlar için geçerli” denildi.ABD'nin tüm diplomatik ve konsolosluk birimlerine gönderilen direktif uyarınca, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin mevcut dış yardım hibelerinin çoğuna ilişkin çalışmaların durdurulması talimatı vermesi gerekiyor.Belgede belirtildiği üzere, programların devamı, değiştirilmesi ya da sonlandırılmasına ilişkin kararlar Dışişleri Bakanı'nın bizzat yürüteceği incelemenin ardından verilecek. Böylesine geniş çaplı bir askıya alma durumunun, kurumun mevcut ve eski çalışanları arasında şok etkisi yarattığı belirtildi.Gazeteye konuşan bir yetkili, “Dışişleri Bakanlığı kelimenin tam anlamıyla tüm dış yardım programlarını havaya uçurdu” ifadesini kullandı.Politico'nun kaynakları, talimatın Ukrayna, Ürdün ve Tayvan da dahil olmak üzere ABD'nin kilit müttefiklerine yönelik desteği etkileyeceğini belirtiyor.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gazetenin konuya ilişkin yorum yapılması talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-yuksek-petrol-fiyatlari-ukrayna-sorununun-cozumune-engel-teskil-ediyor-1093031375.html

ukrayna

israil

mısır

ürdün

tayvan

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marco rubio, abd dışişleri bakanlığı, dış yardım, finansman, ukrayna, israil, mısır, ürdün, tayvan, konsolosluk, talimat, abd, politico