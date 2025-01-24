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Batı basını: ABD tüm dış yardım programlarının finansmanını askıya alıyor
Batı basını: ABD tüm dış yardım programlarının finansmanını askıya alıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin Ukrayna da dahil olmak üzere tüm dış yardım programlarının finansmanını 90 gün süreyle askıya alacağı ileri sürüldü. 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T23:58+0300
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dünya
marco rubio
abd dışişleri bakanlığı
dış yardım
finansman
ukrayna
israil
mısır
ürdün
tayvan
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Politico'nun kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna da dahil olmak üzere neredeyse tüm dış yardım programlarının finansmanının 90 gün süreyle askıya alınması talimatı verdi.Haberde, “Talimat, İsrail ve Mısır hariç neredeyse tüm mevcut programlar için geçerli” denildi.ABD'nin tüm diplomatik ve konsolosluk birimlerine gönderilen direktif uyarınca, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin mevcut dış yardım hibelerinin çoğuna ilişkin çalışmaların durdurulması talimatı vermesi gerekiyor.Belgede belirtildiği üzere, programların devamı, değiştirilmesi ya da sonlandırılmasına ilişkin kararlar Dışişleri Bakanı'nın bizzat yürüteceği incelemenin ardından verilecek. Böylesine geniş çaplı bir askıya alma durumunun, kurumun mevcut ve eski çalışanları arasında şok etkisi yarattığı belirtildi.Gazeteye konuşan bir yetkili, “Dışişleri Bakanlığı kelimenin tam anlamıyla tüm dış yardım programlarını havaya uçurdu” ifadesini kullandı.Politico'nun kaynakları, talimatın Ukrayna, Ürdün ve Tayvan da dahil olmak üzere ABD'nin kilit müttefiklerine yönelik desteği etkileyeceğini belirtiyor.ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gazetenin konuya ilişkin yorum yapılması talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-yuksek-petrol-fiyatlari-ukrayna-sorununun-cozumune-engel-teskil-ediyor-1093031375.html
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marco rubio, abd dışişleri bakanlığı, dış yardım, finansman, ukrayna, israil, mısır, ürdün, tayvan, konsolosluk, talimat, abd, politico
marco rubio, abd dışişleri bakanlığı, dış yardım, finansman, ukrayna, israil, mısır, ürdün, tayvan, konsolosluk, talimat, abd, politico

Batı basını: ABD tüm dış yardım programlarının finansmanını askıya alıyor

23:58 24.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Maganaİnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişleri'ne dava açıldı
İnsan haklarını ihlal edenlere yabancı askeri desteği kısıtlayan yasayı çiğnediği için ABD Dışişleri'ne dava açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ABD’nin Ukrayna da dahil olmak üzere tüm dış yardım programlarının finansmanını 90 gün süreyle askıya alacağı ileri sürüldü.
Politico'nun kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna da dahil olmak üzere neredeyse tüm dış yardım programlarının finansmanının 90 gün süreyle askıya alınması talimatı verdi.
Haberde, “Talimat, İsrail ve Mısır hariç neredeyse tüm mevcut programlar için geçerli” denildi.
ABD'nin tüm diplomatik ve konsolosluk birimlerine gönderilen direktif uyarınca, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin mevcut dış yardım hibelerinin çoğuna ilişkin çalışmaların durdurulması talimatı vermesi gerekiyor.
Belgede belirtildiği üzere, programların devamı, değiştirilmesi ya da sonlandırılmasına ilişkin kararlar Dışişleri Bakanı'nın bizzat yürüteceği incelemenin ardından verilecek. Böylesine geniş çaplı bir askıya alma durumunun, kurumun mevcut ve eski çalışanları arasında şok etkisi yarattığı belirtildi.
Gazeteye konuşan bir yetkili, “Dışişleri Bakanlığı kelimenin tam anlamıyla tüm dış yardım programlarını havaya uçurdu” ifadesini kullandı.
Politico'nun kaynakları, talimatın Ukrayna, Ürdün ve Tayvan da dahil olmak üzere ABD'nin kilit müttefiklerine yönelik desteği etkileyeceğini belirtiyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gazetenin konuya ilişkin yorum yapılması talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi.
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