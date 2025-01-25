https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/siyah-set-dizisindeki-kavgayla-ilgili-unlu-oyuncu-esra-dermancioglu-ilk-kez-konustu-1093050145.html
Siyah Set dizisindeki kavgayla ilgili ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu ilk kez konuştu
Siyah Set dizisindeki kavgayla ilgili ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu ilk kez konuştu
Sputnik Türkiye
Siyah Kalp isimli dizide ünlü isimler arasında kavga çıktığı ve dizi setinin durduğu haberleri magazin gündemine oturmuştu. O iddialarla ilgili dizi... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T16:22+0300
2025-01-25T16:22+0300
2025-01-25T16:22+0300
yaşam
esra dermancıoğlu
burak sergen
bülent polat
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Başrollerini Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat'ın paylaştığı Siyah Kalp isimli dizide, ünlü oyuncular arasında kavga çıktığı ve setin durduğu iddia edilmişti. Kavga sonrasında Burak Sergen'in diziden ayrıldığı da öne sürülürken, ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, iddialarla ilgili konuştu. Dermancıoğlu, tüm iddiaları yalanladı ve “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok." dedi.İddiaları yalanladıKavga iddialarıyla ilgili olarak ilk kez konuşan ünlü oyuncu tüm iddiaları yalanladı. Dermancıoğlu, “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok. Benimle ilgili sorularınızı yanıtlarım” ifadelerini kullandı.Setteki kavgada adı geçen Bülent Polat olayın hemen ardından açıklama yapmış ve setin iptal edilmesine ve gerilimin devam etmesine neden olan tartışmanın asıl nedeninin daha önce Hudutsuz Sevda dizisinde de birlikte çalışan Burak Sergen ile Esra Dermancıoğlu arasında yaşandığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ayse-barim-sorusturmasi-nejat-isler-ve-ceyda-duvenci-adliyeye-geldi-1093030842.html
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esra dermancıoglu siyah kalp, burak sergen, siyah kalp dizisi kavga,
esra dermancıoglu siyah kalp, burak sergen, siyah kalp dizisi kavga,
Siyah Set dizisindeki kavgayla ilgili ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu ilk kez konuştu
Siyah Kalp isimli dizide ünlü isimler arasında kavga çıktığı ve dizi setinin durduğu haberleri magazin gündemine oturmuştu. O iddialarla ilgili dizi oyuncularından Esra Dermancıoğlu ilk kez konuştu.
Başrollerini Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat'ın paylaştığı Siyah Kalp isimli dizide, ünlü oyuncular arasında kavga çıktığı ve setin durduğu iddia edilmişti. Kavga sonrasında Burak Sergen'in diziden ayrıldığı da öne sürülürken, ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, iddialarla ilgili konuştu. Dermancıoğlu, tüm iddiaları yalanladı ve “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok." dedi.
Kavga iddialarıyla ilgili olarak ilk kez konuşan ünlü oyuncu tüm iddiaları yalanladı. Dermancıoğlu, “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok. Benimle ilgili sorularınızı yanıtlarım” ifadelerini kullandı.
Setteki kavgada adı geçen Bülent Polat olayın hemen ardından açıklama yapmış ve setin iptal edilmesine ve gerilimin devam etmesine neden olan tartışmanın asıl nedeninin daha önce Hudutsuz Sevda dizisinde de birlikte çalışan Burak Sergen ile Esra Dermancıoğlu arasında yaşandığını açıklamıştı.