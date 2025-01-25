https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/siyah-set-dizisindeki-kavgayla-ilgili-unlu-oyuncu-esra-dermancioglu-ilk-kez-konustu-1093050145.html

Siyah Set dizisindeki kavgayla ilgili ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu ilk kez konuştu

Siyah Set dizisindeki kavgayla ilgili ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu ilk kez konuştu

Sputnik Türkiye

Siyah Kalp isimli dizide ünlü isimler arasında kavga çıktığı ve dizi setinin durduğu haberleri magazin gündemine oturmuştu. O iddialarla ilgili dizi... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T16:22+0300

2025-01-25T16:22+0300

2025-01-25T16:22+0300

yaşam

esra dermancıoğlu

burak sergen

bülent polat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/09/1044235088_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_be49403032d77a413bba4406ac02251b.jpg

Başrollerini Burak Sergen, Esra Dermancıoğlu ve Bülent Polat'ın paylaştığı Siyah Kalp isimli dizide, ünlü oyuncular arasında kavga çıktığı ve setin durduğu iddia edilmişti. Kavga sonrasında Burak Sergen'in diziden ayrıldığı da öne sürülürken, ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, iddialarla ilgili konuştu. Dermancıoğlu, tüm iddiaları yalanladı ve “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok." dedi.İddiaları yalanladıKavga iddialarıyla ilgili olarak ilk kez konuşan ünlü oyuncu tüm iddiaları yalanladı. Dermancıoğlu, “Hayır, ne münasebet! Hiç öyle bir şey yok. Benimle ilgili sorularınızı yanıtlarım” ifadelerini kullandı.Setteki kavgada adı geçen Bülent Polat olayın hemen ardından açıklama yapmış ve setin iptal edilmesine ve gerilimin devam etmesine neden olan tartışmanın asıl nedeninin daha önce Hudutsuz Sevda dizisinde de birlikte çalışan Burak Sergen ile Esra Dermancıoğlu arasında yaşandığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ayse-barim-sorusturmasi-nejat-isler-ve-ceyda-duvenci-adliyeye-geldi-1093030842.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esra dermancıoglu siyah kalp, burak sergen, siyah kalp dizisi kavga,