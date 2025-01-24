https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ayse-barim-sorusturmasi-nejat-isler-ve-ceyda-duvenci-adliyeye-geldi-1093030842.html

Ayşe Barım soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci adliyeye geldi

Ayşe Barım soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci adliyeye geldi

Sputnik Türkiye

Gezi soruşturması kapsamında menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından, sanat dünyasındaki önemli isimlere yönelik bir soruşturma dalgası başladı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T19:48+0300

2025-01-24T19:48+0300

2025-01-24T19:55+0300

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Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından, ünlü isimler Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de polis eşliğinde adliyeye getirildi.Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler, haklarında başlatılan soruşturmalar nedeniyle ifadeye çağrılmıştı. Son gelişmelerle birlikte Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de polis eşliğinde adliyeye sevk edilerek, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerini sundular.

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Sputnik Türkiye

ayşe barım, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, mahkeme, mahkeme kararı