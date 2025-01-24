https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ayse-barim-sorusturmasi-nejat-isler-ve-ceyda-duvenci-adliyeye-geldi-1093030842.html
Ayşe Barım soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci adliyeye geldi
Ayşe Barım soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci adliyeye geldi
Sputnik Türkiye
Gezi soruşturması kapsamında menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından, sanat dünyasındaki önemli isimlere yönelik bir soruşturma dalgası başladı... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T19:48+0300
2025-01-24T19:48+0300
2025-01-24T19:55+0300
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gezi parkı
gezi parkı eylemleri
taksim gezi parkı olayları
mahkeme
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Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından, ünlü isimler Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de polis eşliğinde adliyeye getirildi.Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler, haklarında başlatılan soruşturmalar nedeniyle ifadeye çağrılmıştı. Son gelişmelerle birlikte Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de polis eşliğinde adliyeye sevk edilerek, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerini sundular.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/sosyetenin-kocani-aldim-kavgasi-sonuclandi-karar-4-taksitle-odenecek-1093027853.html
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ayşe barım, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, mahkeme, mahkeme kararı
ayşe barım, gezi parkı, gezi parkı eylemleri, taksim gezi parkı olayları, mahkeme, mahkeme kararı
Ayşe Barım soruşturması: Nejat İşler ve Ceyda Düvenci adliyeye geldi
19:48 24.01.2025 (güncellendi: 19:55 24.01.2025)
Gezi soruşturması kapsamında menajer Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından, sanat dünyasındaki önemli isimlere yönelik bir soruşturma dalgası başladı. Ünlü oyuncular Ceyda Düvenci ve Nejat İşler'in de adliyeye gelerek ifade verdikleri öğrenildi.
Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından, ünlü isimler Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de polis eşliğinde adliyeye getirildi.
Menajer Ayşe Barım soruşturması kapsamında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler, haklarında başlatılan soruşturmalar nedeniyle ifadeye çağrılmıştı. Son gelişmelerle birlikte Ceyda Düvenci ve Nejat İşler de polis eşliğinde adliyeye sevk edilerek, haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ifadelerini sundular.