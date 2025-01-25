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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-bin-400-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1093044579.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 400 askeri etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 400 askeri etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 400 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T13:00+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 45 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçler 400’den fazla asker ve ikisi ABD yapımı beş zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve Ukrayna birliklerinin 210 askerini etkisiz hale getirerek bir adet ABD yapımı zırhlı savaş aracını imha etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşmanın kaybı 550 asker, bir tank ve beş zırhlı savaş aracı oldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumlar 170 kadar asker kaybetti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 45 askerini etkisiz hale getirdi.Ukrayna’nın 132 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve fırlatma yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 44 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/abd-ukraynalilarin-ulkeye-girisine-izin-veren-programi-askiya-aliyor-1093041136.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, harkov, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna, donbass, harkov, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı (iha), iha

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun bin 400 askeri etkisiz hale getirildi

13:00 25.01.2025 (güncellendi: 13:06 25.01.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus çoklu roketatar Grad
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya ordusunun, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında son bir gün içerisinde bin 400 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 45 asker ve bir zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşman güçler 400’den fazla asker ve ikisi ABD yapımı beş zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirdi ve Ukrayna birliklerinin 210 askerini etkisiz hale getirerek bir adet ABD yapımı zırhlı savaş aracını imha etti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Düşmanın kaybı 550 asker, bir tank ve beş zırhlı savaş aracı oldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti. Ukraynalı oluşumlar 170 kadar asker kaybetti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin 45 askerini etkisiz hale getirdi.
Ukrayna’nın 132 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait hava üslerinin altyapısı, İHA üretim ve fırlatma yerleri ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun üç adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 44 uçak tipi insansız hava aracını imha etti.
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