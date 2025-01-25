https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/resmi-gazetede-yayimlandi-tdk-baskanligina-atama-gerceklestirildi-1093035857.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: TDK Başkanlığına atama gerçekleştirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: TDK Başkanlığına atama gerçekleştirildi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararı... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T03:15+0300

2025-01-25T03:15+0300

2025-01-25T03:15+0300

türkiye

türkiye

cumhurbaşkanlığı

kültür ve turizm bakanlığı

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

türk dil kurumu (tdk)

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Resmi Gazete'de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı.Büyükelçilik atamasıKarar ile birlikte Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.Diğer atamalarDevlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan ise görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına ise Cennet Ceylan atandı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına ise Onur Sarı atandı.Ayrıca 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün ataması yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogandan-atama-ve-gorevden-alma-karari-1092997654.html

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türkiye, cumhurbaşkanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, türk dil kurumu (tdk)