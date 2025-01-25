https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/resmi-gazetede-yayimlandi-tdk-baskanligina-atama-gerceklestirildi-1093035857.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: TDK Başkanlığına atama gerçekleştirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: TDK Başkanlığına atama gerçekleştirildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararı... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T03:15+0300
2025-01-25T03:15+0300
2025-01-25T03:15+0300
türkiye
türkiye
cumhurbaşkanlığı
kültür ve turizm bakanlığı
çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı
türk dil kurumu (tdk)
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Resmi Gazete'de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı.Büyükelçilik atamasıKarar ile birlikte Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.Diğer atamalarDevlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan ise görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına ise Cennet Ceylan atandı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına ise Onur Sarı atandı.Ayrıca 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün ataması yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogandan-atama-ve-gorevden-alma-karari-1092997654.html
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türkiye, cumhurbaşkanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, türk dil kurumu (tdk)
türkiye, cumhurbaşkanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, türk dil kurumu (tdk)
Resmi Gazete'de yayımlandı: TDK Başkanlığına atama gerçekleştirildi
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına ilişkin atama kararı gerçekleştirildi.
Resmi Gazete'de yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türk Dil Kurumu Başkanlığına Prof. Dr. Osman Mert atandı.
Karar ile birlikte Nikaragua Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Nuri Kaya Bakkalbaşı atandı.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Arzu Kalkan ise görevden alındı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ise Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcılığına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Betül Kiminsu,
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına ise Cennet Ceylan atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda;
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz görevden alındı.
Bakanlıkta Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına Sezai Cibelik,
Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcılığına İhsan Emiralioğlu,
Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına Abdulkadir Karabulut ve Mehmet Kilci,
Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise Kerim Güllü atandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Kadir Çokçetin getirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda açık bulunan Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına ise Onur Sarı atandı.
Ayrıca 51 ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün ataması yapıldı.