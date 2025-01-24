https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/resmi-gazetede-yayimlandi-cumhurbaskani-erdogandan-atama-ve-gorevden-alma-karari-1092997654.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararı
Sputnik Türkiye
Afyonkarahisar Emniyet Müdürü değişti. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T05:07+0300
2025-01-24T05:07+0300
2025-01-24T05:15+0300
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recep tayyip erdoğan
atama
görevden alma
resmi gazete
emniyet
mahmut ay
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevinden alındı. Görev değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyuruldu. Kararda, “3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince” ifadeleri dikkat çekti.Ahmet Birtan Erol göreve başlıyorMahmut Ay’ın görevden alınmasıyla boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ahmet Birtan Erol atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/mevduat-faizleri-dususte-parasi-mevduatta-olanlari-ilgilendiriyor-guncel-oranlar-paylasildi-1092958543.html
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recep tayyip erdoğan, atama, görevden alma, resmi gazete, emniyet, mahmut ay, afyonkarahisar
recep tayyip erdoğan, atama, görevden alma, resmi gazete, emniyet, mahmut ay, afyonkarahisar
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararı
05:07 24.01.2025 (güncellendi: 05:15 24.01.2025)
Afyonkarahisar Emniyet Müdürü değişti. Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alınırken, yerine Ahmet Birtan Erol getirildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevinden alındı.
Görev değişikliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla duyuruldu. Kararda, “3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince” ifadeleri dikkat çekti.
Ahmet Birtan Erol göreve başlıyor
Mahmut Ay’ın görevden alınmasıyla boşalan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevine Ahmet Birtan Erol atandı.