https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/netanyahu-gazze-sakinlerinin-kuzeye-donusu-icin-sart-kostu-1093053464.html
Netanyahu, Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşü için şart koştu
Netanyahu, Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşü için şart koştu
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşü için şart koştu ve Arbel Yehud isimli rehine serbest bırakılmadan geri dönemeyeceklerini... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T19:29+0300
2025-01-25T19:29+0300
2025-01-25T19:29+0300
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşü için bir şart koştu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sakinler, Hamas tarafından rehin tutulan Arbel Yehud serbest bırakılmadığı sürece kuzeye geri dönemeyecekler." ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, "İsrail, Hamas terör örgütü tarafından kaçırılan dört askerini geri aldı. Bu anlaşma gereği, İsrail Filistinli tutukluları serbest bırakacak. Ancak, Arbel Yehud serbest bırakılana kadar Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyecek." denildi. Daha önce Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın Cumartesi günü İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) dört kadın rehineyi serbest bıraktığını doğrulamıştı. Hamas, ilk üç rehineyi 19 Ocak'ta Gazze'de varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakmış ve buna karşılık İsrail, cezaevlerindeki 90 Filistinli mahkumu salmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/hitler-selami-verdigine-dair-iddialar-vardi-netanyahudan-elon-muskun-nazi-selamina-yonelik-ilk-1093013922.html
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benyamin netanyahu, israil, gazze şeridi, hamas
benyamin netanyahu, israil, gazze şeridi, hamas
Netanyahu, Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşü için şart koştu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşü için şart koştu ve Arbel Yehud isimli rehine serbest bırakılmadan geri dönemeyeceklerini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze sakinlerinin kuzeye dönüşü için bir şart koştu. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki sakinler, Hamas tarafından rehin tutulan Arbel Yehud serbest bırakılmadığı sürece kuzeye geri dönemeyecekler." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, "İsrail, Hamas terör örgütü tarafından kaçırılan dört askerini geri aldı. Bu anlaşma gereği, İsrail Filistinli tutukluları serbest bırakacak. Ancak, Arbel Yehud serbest bırakılana kadar Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyecek." denildi.
Daha önce Netanyahu'nun ofisi, Hamas'ın Cumartesi günü İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) dört kadın rehineyi serbest bıraktığını doğrulamıştı. Hamas, ilk üç rehineyi 19 Ocak'ta Gazze'de varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde serbest bırakmış ve buna karşılık İsrail, cezaevlerindeki 90 Filistinli mahkumu salmıştı.