https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-guncellemedi-1093035595.html
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
Sputnik Türkiye
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nın kredi notuyla ilgili herhangi bir değişikliğe gitmedi. Değişiklik yapmayan Moody's, 16 Ocakta... 25.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-25T02:16+0300
2025-01-25T02:16+0300
2025-01-25T02:16+0300
ekonomi
moody's
kredi notu
türkiye
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Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken ülkeye ilişkin periyodik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu.Moody's, 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği periyodik değerlendirmeye dair bir açıklama yaptı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notlarını, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisinin, ılımlı kamu borç yükünün ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğinin desteklediğini belirtti.Açıklamada, Türkiye’nin sıkılaştırılmış para politikasının yurt içi kredi büyümesini sınırladığı, Türk lirasına olan güveni artırdığı ve ekonominin yeniden dengelenmesini sağladığı vurgulandı. Ayrıca, bu politikaların enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişini teşvik ettiği ifade edildi.'Enflasyonun yüzde 30'a gerilemesi bekleniyor'Enflasyonun bu yıl da düşmeye devam etmesinin ve yıl sonunda yaklaşık yüzde 30’a gerilemesinin beklendiği bildirilen açıklamada, swaplar hariç merkez bankası döviz rezervlerinin sağlam bir şekilde pozitif olduğu ve dış kırılganlık risklerinin azaldığı kaydedildi.Moody's, Türkiye'nin mali duruşunun bu yıl daha kısıtlayıcı hale gelmesinin beklendiğini, bunun da ekonomideki yeniden dengelenmeyi ve dezenflasyonu destekleyeceğini belirtti.Türkiye'nin kredi notu yükselmeye devam edebilirKuruluş, Türkiye’nin kredi notunun, makroekonomik istikrarı yeniden sağlayan, enflasyonu kalıcı olarak düşüren, ekonomiyi dolarsızlaştıran ve büyümeyi kredi odaklı iç talepten uzaklaştıran politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde yükseltilebileceğini de vurguladı.Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmıştıMoody's en son 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak 'B3'ten 'B1'e yükseltmişti, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korumuştu.Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmişti.Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.Moody's'in Türkiye'ye ilişkin bir sonraki planlı değerlendirmesini 25 Temmuz’da yapması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/ekk-toplantisinda-yeni-karar-troy-kullanimi-yayginlastirilacak-1093032856.html
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moody's, kredi notu, türkiye
moody's, kredi notu, türkiye
Moody's, Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nın kredi notuyla ilgili herhangi bir değişikliğe gitmedi. Değişiklik yapmayan Moody's, 16 Ocakta gerçekleştirdiği periyodik değerlendirmeye dair açıklamalarda bulundu.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken ülkeye ilişkin periyodik değerlendirmesini tamamladığını duyurdu.
Moody's, 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği periyodik değerlendirmeye dair bir açıklama yaptı. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notlarını, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisinin, ılımlı kamu borç yükünün ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğinin desteklediğini belirtti.
Açıklamada, Türkiye’nin sıkılaştırılmış para politikasının yurt içi kredi büyümesini sınırladığı, Türk lirasına olan güveni artırdığı ve ekonominin yeniden dengelenmesini sağladığı vurgulandı. Ayrıca, bu politikaların enflasyonist baskıları azalttığı, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişini teşvik ettiği ifade edildi.
'Enflasyonun yüzde 30'a gerilemesi bekleniyor'
Enflasyonun bu yıl da düşmeye devam etmesinin ve yıl sonunda yaklaşık yüzde 30’a gerilemesinin beklendiği bildirilen açıklamada, swaplar hariç merkez bankası döviz rezervlerinin sağlam bir şekilde pozitif olduğu ve dış kırılganlık risklerinin azaldığı kaydedildi.
Moody's, Türkiye'nin mali duruşunun bu yıl daha kısıtlayıcı hale gelmesinin beklendiğini, bunun da ekonomideki yeniden dengelenmeyi ve dezenflasyonu destekleyeceğini belirtti.
Türkiye'nin kredi notu yükselmeye devam edebilir
Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunun, makroekonomik istikrarı yeniden sağlayan, enflasyonu kalıcı olarak düşüren, ekonomiyi dolarsızlaştıran ve büyümeyi kredi odaklı iç talepten uzaklaştıran politikaların etkin bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi halinde yükseltilebileceğini de vurguladı.
Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırmıştı
Moody's en son 19 Temmuz 2024'te Türkiye'nin kredi notunu iki kademe artırarak 'B3'ten 'B1'e yükseltmişti, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korumuştu.
Kredi derecelendirme kuruluşunun bu yıla ilişkin takviminde Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirlenmişti.
Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde, ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.
Moody's'in Türkiye'ye ilişkin bir sonraki planlı değerlendirmesini 25 Temmuz’da yapması bekleniyor.