https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/meteorolojiden-kuvvetli-yagis-uyarisi-hangi-illerde-yagis-bekleniyor-hava-sicakliklari-nasil-olacak-1093054024.html

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hangi illerde yağış bekleniyor? Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de bazı illerde kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yaptı. 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T20:09+0300

2025-01-25T20:09+0300

2025-01-25T20:09+0300

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

kar yağışı

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sağanak

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gök gürültülü sağanak

hava sıcaklığı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya çevreleri ve Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış beklendiği uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesiyle ilgili de uyarılarda bulunurken, hava sıcaklıklarının batı kesimlerinde artacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimleri ise yağmur ve sağanak yağışlı. Hangi bölgelerde kar bekleniyor?Rapora göre, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don uyarısı yapıldıYağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerindebuzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta. Hava sıcaklıkları nasıl olacak?Hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/meteorolojiden-istanbul-dahil-24-il-icin-uyari-hava-bir-anda-degisecek-saganak-ve-soguk-geri-1093036490.html

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hava sıcaklıkları nasıl olacak, hangi bölgelerde kar bekleniyor, hava sıcaklıkları nasıl olacak