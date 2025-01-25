https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/lavrovdan-japonyanin-baris-teklifine-red-1093041321.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Japonya’nın barış teklifine red

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan Japonya’nın barış teklifine red

Sputnik Türkiye

Rusya, Japonya’nın yaptırımları ve 'dostane olmayan' politikaları nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan beri imzalanmayan barış anlaşması görüşmelerinin mümkün... 25.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-25T10:43+0300

2025-01-25T10:43+0300

2025-01-25T10:43+0300

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Rusya, Japonya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyon nedeniyle izlediği 'dostane olmayan' tutum sebebiyle barış anlaşması görüşmelerinin mümkün olmadığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya’nın uyguladığı yaptırımları artırdığını, Rus karşıtı söylemleri körüklediğini ve NATO ülkeleriyle birlikte askeri faaliyetleri yoğunlaştırdığını belirtti. Açıklamada, bu koşullar altında Tokyo ile barış anlaşması için daha önce sürdürülen diyaloğun devam ettirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.Japonya Başbakanı Şigeru İshiba, parlamentoda yaptığı konuşmada, Rusya ile barış anlaşması hedeflerini yineledi ancak iki ülke ilişkilerinin 'zor bir dönemden geçtiğini' kabul etti.İkinci Dünya Savaşı sonrası barış imzalanmamıştıRusya ve Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir barış anlaşması imzalanamadı. 1956 yılında imzalanan Ortak Deklarasyon’da, Moskova’nın Habomai ve Şikotan adalarını barış anlaşmasının ardından Japonya’ya devretmeyi değerlendireceği belirtilmişti. Ancak Kunashir ve Iturup adalarının statüsü tartışmaya dahil edilmedi. Japonya, tüm adalara yönelik taleplerini sürdürürken, müzakereler sonuçsuz kaldı.Moskova, bu adaların Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı sonrası kazandığı topraklar olduğunu ve Rusya’nın bu adalar üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açık olmadığını vurguluyor. 2022’de Japonya’nın Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulaması sonrası, Moskova barış anlaşması müzakerelerinden çekildiğini duyurdu. Ayrıca, Japon vatandaşlarının Güney Kuril Adaları’na vizesiz seyahat hakkı iptal edildi ve ortak ekonomik faaliyetler durduruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250125/abd-ukraynalilarin-ulkeye-girisine-izin-veren-programi-askiya-aliyor-1093041136.html

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