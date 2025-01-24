https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-4-katli-bina-coktu-ekipler-olay-yerine-sevk-edildi-1093032265.html
Konya'da 4 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi
Konya'da 4 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi
Sputnik Türkiye
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine, arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T20:48+0300
2025-01-24T20:48+0300
2025-01-24T21:08+0300
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konya valiliği
konya büyükşehir belediyesi
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Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı apartman çöktü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada 3-4 kişinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Konya Valisi İbrahim Akın ''Şu anda içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişi var. Diğer dairelerde oturanlar olup olmadığıyla ilgili kontroller yapılıyor. Şu aşamada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html
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konya yıkılan bina, konya son dakika
Konya'da 4 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi
20:48 24.01.2025 (güncellendi: 21:08 24.01.2025)
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine, arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın detaylarına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı apartman çöktü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada 3-4 kişinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Konya Valisi İbrahim Akın ''Şu anda içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişi var. Diğer dairelerde oturanlar olup olmadığıyla ilgili kontroller yapılıyor. Şu aşamada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun'' dedi.