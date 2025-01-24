https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/konyada-4-katli-bina-coktu-ekipler-olay-yerine-sevk-edildi-1093032265.html

Konya'da 4 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi

Konya'da 4 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi

Sputnik Türkiye

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine, arama kurtarma çalışmalarını başlatmak için çok sayıda ekip sevk edildi. Olayın... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T20:48+0300

2025-01-24T20:48+0300

2025-01-24T21:08+0300

türkiye

afad

konya

konya valiliği

konya büyükşehir belediyesi

yıkım

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093032430_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3374df4b2d4cddf09bba2a523bc4b0e8.jpg

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde 4 katlı apartman çöktü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada 3-4 kişinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Konya Valisi İbrahim Akın ''Şu anda içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişi var. Diğer dairelerde oturanlar olup olmadığıyla ilgili kontroller yapılıyor. Şu aşamada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/bakan-ersoy-boludaki-yangin-faciasina-iliskin-ilk-kez-konustu-yetki-bolu-itfaiyesindeydi-1093031486.html

türkiye

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konya yıkılan bina, konya son dakika